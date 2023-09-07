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В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка

В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка - РИА Новости Крым, 07.09.2023

В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка

Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T12:50

2023-09-07T12:50

2023-09-07T12:52

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, которая контролирует ход и результаты проверки, начатой местным СК.В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.Информация о том, что 7-летняя девочка из Екатеринбурга после купания в море в Сочи тяжело заболела, появилась в СМИ Свердловской области в последнюю неделю августа. Со ссылкой на мать ребенка сообщалось, что девочку с высокой температурой, судорогами и потерей сознания доставили в больницу, где врачи объяснили, что такое случается из-за заражения ротавирусной инфекцией. Позже у девочки начался отек легких, медики откачали из них более двух литров жидкости, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, девочка впала в кому.На уровне министерств здравоохранения регионов решался вопрос о перевозке ребенка из Краснодарского края в Екатеринбург или Москву. Борт со специалистами вылетел в Сочи, но после консилиума врачи пришли к выводу, что транспортировать ребенка крайне опасно из-за резкого ухудшения состояния при попытке переноса. Девочке назначили интенсивную терапию.Ранее эпидемиолог прокомментировал РИА Новости Крым резонансный случай тяжелого заболевания ребенка после купания в Черном море на пляже в Сочи. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в СевастополеКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия, общество, прокуратура краснодарского края, новости, здравоохранение в россии