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В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка
В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка
Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T12:50
2023-09-07T12:52
сочи
краснодарский край
происшествия
общество
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новости
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, которая контролирует ход и результаты проверки, начатой местным СК.В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.Информация о том, что 7-летняя девочка из Екатеринбурга после купания в море в Сочи тяжело заболела, появилась в СМИ Свердловской области в последнюю неделю августа. Со ссылкой на мать ребенка сообщалось, что девочку с высокой температурой, судорогами и потерей сознания доставили в больницу, где врачи объяснили, что такое случается из-за заражения ротавирусной инфекцией. Позже у девочки начался отек легких, медики откачали из них более двух литров жидкости, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, девочка впала в кому.На уровне министерств здравоохранения регионов решался вопрос о перевозке ребенка из Краснодарского края в Екатеринбург или Москву. Борт со специалистами вылетел в Сочи, но после консилиума врачи пришли к выводу, что транспортировать ребенка крайне опасно из-за резкого ухудшения состояния при попытке переноса. Девочке назначили интенсивную терапию.Ранее эпидемиолог прокомментировал РИА Новости Крым резонансный случай тяжелого заболевания ребенка после купания в Черном море на пляже в Сочи. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в СевастополеКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация
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Новости
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сочи, краснодарский край, происшествия, общество, прокуратура краснодарского края, новости, здравоохранение в россии
В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка

Впала в кому и умерла: в Сочи врачи не спасли девочку с инфекцией после купания в море

12:50 07.09.2023 (обновлено: 12:52 07.09.2023)
 
© РИА Новости . Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВрач в коридоре больницы
Врач в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Тяжело заболевшая после купания в море в Сочи семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, которая контролирует ход и результаты проверки, начатой местным СК.
"По предварительной информации, в конце августа текущего года девочка совместно с родителями прибыла из Екатеринбурга на территорию Лазаревского района Сочи для летнего отдыха, во время которого состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции, в связи с чем в тяжелом состоянии она была госпитализирована в медицинское учреждение, где впала в кому и 6 сентября 2023 года наступила ее смерть", - сказано в сообщении.
В ходе процессуальной проверки следственные органы дадут оценку качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.
Информация о том, что 7-летняя девочка из Екатеринбурга после купания в море в Сочи тяжело заболела, появилась в СМИ Свердловской области в последнюю неделю августа. Со ссылкой на мать ребенка сообщалось, что девочку с высокой температурой, судорогами и потерей сознания доставили в больницу, где врачи объяснили, что такое случается из-за заражения ротавирусной инфекцией. Позже у девочки начался отек легких, медики откачали из них более двух литров жидкости, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, девочка впала в кому.
На уровне министерств здравоохранения регионов решался вопрос о перевозке ребенка из Краснодарского края в Екатеринбург или Москву. Борт со специалистами вылетел в Сочи, но после консилиума врачи пришли к выводу, что транспортировать ребенка крайне опасно из-за резкого ухудшения состояния при попытке переноса. Девочке назначили интенсивную терапию.
Ранее эпидемиолог прокомментировал РИА Новости Крым резонансный случай тяжелого заболевания ребенка после купания в Черном море на пляже в Сочи.
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