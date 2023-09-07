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Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ
Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ
Российские военные пресекли попытку террористической атаки киевского режима на Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T18:43
2023-09-07T18:43
2023-09-07T18:43
брянская область
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку террористической атаки киевского режима на Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, вражеский дрон подавлен силами РЭБ. Беспилотник упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье.В четверг киевский режим предпринял атаку дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник попал в жилой дом в ЭнергодареВолгоградскую область пытался атаковать беспилотникНочная атака беспилотников на регионы России: что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, обстрелы всу
Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ
Минобороны: над Брянской областью перехвачен украинский беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку террористической атаки киевского режима на Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"7 сентября около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, вражеский дрон подавлен силами РЭБ. Беспилотник упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье.
В четверг киевский режим предпринял атаку
дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.
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