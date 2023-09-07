https://crimea.ria.ru/20230907/ocherednaya-popytka-ataki-nad-bryanskoy-oblastyu-perekhvachen-bespilotnik-vsu-1131239058.html

Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ

Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Очередная попытка атаки: над Брянской областью перехвачен беспилотник ВСУ

Российские военные пресекли попытку террористической атаки киевского режима на Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T18:43

2023-09-07T18:43

2023-09-07T18:43

брянская область

александр богомаз

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку террористической атаки киевского режима на Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, вражеский дрон подавлен силами РЭБ. Беспилотник упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.ВСУ регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Большинство попыток нанести удары зафиксированы в приграничных территориях - Брянской, Белгородской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье.В четверг киевский режим предпринял атаку дронами на Ростовскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника, один из них упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Один человек получил легкие ранения, также повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник попал в жилой дом в ЭнергодареВолгоградскую область пытался атаковать беспилотникНочная атака беспилотников на регионы России: что известно

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, обстрелы всу