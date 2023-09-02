https://crimea.ria.ru/20230902/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-sentyabrya-1131126126.html

Главные события и заявления дня: 2 сентября

Главные события и заявления дня: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Главные события и заявления дня: 2 сентября

Украина атаковала Крымский мост тремя морскими беспилотниками, в Белгородской области в результате украинского обстрела один человек погиб и двое ранены... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T22:12

2023-09-02T22:12

2023-09-02T22:09

главное за день

крымский мост

белгородская область

вячеслав гладков

совет безопасности оон

владимир зеленский (президент украины)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

турция

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Украина атаковала Крымский мост тремя морскими беспилотниками, в Белгородской области в результате украинского обстрела один человек погиб и двое ранены. Зеленский 20 сентября примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, в Турции озвучили новые предложения по зерновой сделке. В новых регионах Российской Федерации стартовали выборы, а в России эксперты рассказали, как надо восстанавливать плотину Каховской ГЭС. В Севастополе продолжаются съемки фильма Сергея Жигунова "Три друга, клад и Матрос Кошка", в которых пригласили участвовать одиннадцатилетнюю жительницу Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пресечена попытка Киева атаковать Крымский мостВ ночь с 1 на 2 сентября Украина дважды предпринимала попытки атаковать Крымский мост беспилотными полупогружными морскими катерами, сообщило Минобороны РФ."1 сентября около 23.15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", – сказано в сообщении военного ведомства.Еще два таких морских беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря соответственно в 02.10 и в 02.20, проинформировали в Минобороны позднее.При обстреле из РСЗО в Белгородской области погиб человек, двое раненыВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб. Еще двое раненых доставлены в медицинское учреждение, сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.По его данным, ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домовладений. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.Ранее сообщалось, что два украинских БПЛА перехвачены в субботу над Белгородской областью. Затем сообщили о еще одном беспилотнике самолетного типа, который также удалось сбить.Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентябряЗеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза ООН по Украине, проведение которого намечено на 20 сентября. Об этом журналистам сообщил постпред Албании при ООН Ферит Ходжа."Ожидается, что... Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке в этом месяце, а также примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине", – приводит слова Ходжи издание Guardian.В мероприятиях сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября, ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого намечено на 23 сентября.В Турции озвучили новые предложения ООН по зерновой сделкеГлавное в этом пакете – подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и разблокирование активов нескольких российских компаний, производящих удобрения. Об этом на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщило турецкое агентство Anadolu.Новость от ОНН прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало", – написала она.Выборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК2 сентября на территории новых регионов РФ открылись избирательные участки для жителей труднодоступных населенных пунктов. Голосование на этих участках будет проходить со 2 по 7 сентября, после чего с 8 по 10 сентября оно откроется для всех жителей области.В целях безопасности было принято решение создать мобильную группу ЦИК, сообщила председатель Херсонского избиркома Марина Захарова. Это необходимо, чтобы предотвратить массовое скопление людей. Дроны ВСУ, по ее словам, не должны вмешиваться и лишать людей права изъявить свою волю. Как проходит голосование в Херсонской области, мы рассказали в нашем материале.В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСТехнически это возможно, и необходимые решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов."Есть разные мнения – на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов – Северо-Крымского и Каховского магистрального, как основных источников водоснабжения, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма", – сказал Кириллов.11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме ЖигуноваЭпизодическую роль в фильме Сергея Жигунова "Три друга, клад и Матрос Кошка" сыграет юная скрипачка из Севастополя Ева Плакун. Съемки киноленты на данный момент продолжаются в Севастополе.Ева Плакун игрой на скрипке занимается с четырех лет. В 2022 году она стала победительницей XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который транслировался на канале "Культура". Ева заняла третье место в номинации "Струнные инструменты", получив при этом Бронзового Щелкунчика.В фильме она сыграет девочку Зину, которая по сценарию должна играть на скрипке.

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https://crimea.ria.ru/20230902/v-khersonskoy-oblasti-unichtozhen-krupnyy-ukrainskiy-sklad-boepripasov-1131123204.html

https://crimea.ria.ru/20230902/ukraina-za-sutki-poteryala-okolo-600-boytsov-i-dva-sklada-boepripasov-1131119747.html

https://crimea.ria.ru/20230902/sudnyy-den-dlya-oligarkha-na-ukraine-zaderzhali-igorya-kolomoyskogo-1131125608.html

https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainy-dlya-menya-bolshe-net-kak-ukrainka-stala-pomogat-rossiyskoy-armii-1131067019.html

https://crimea.ria.ru/20230902/s-kosmodroma-vostochnyy-v-sevastopol-kak-superkran-stroit-teatr-opery-1131102914.html

https://crimea.ria.ru/20230902/bezopasnaya-doroga-v-shkolu--sovety-lizaalert-dlya-detey-i-roditeley-1131107903.html

крымский мост

белгородская область

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херсонская область

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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