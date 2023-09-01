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Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230901/kakim-my-zapomnili-avgust---fotolenta-mesyatsa-ot-ria-novosti-krym-1131095204.html
Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым
Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым
Середина августа ознаменовалась в Крыму атаками на Крымский мост. Горячая пора, когда туристы едут на полуостров, не стала помехой ВСУ обстрелять транспортную... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T19:55
2023-09-01T19:55
фотоленты
фото
крым
новые русские: иностранцы в крыму
керчь
великая отечественная война
симферополь
новости сво
алешки
херсонская область
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Середина августа ознаменовалась в Крыму атаками на Крымский мост. Горячая пора, когда туристы едут на полуостров, не стала помехой ВСУ обстрелять транспортную артерию ракетами С-200. По наши ПВО доблестно отразили атаки. Тем временем на сопредельных Крыму новых территориях украинские террористы бьют каждый день - по детсадам и школам, по домам мирных граждан...И в этих условиях ученики все равно собирают портфели. Им в этом помогают в том числе и крымчане. В Крыму закончили долгожданный ремонт одной из главных центральных улиц города - Пролетарской. Это в столице. В селе же страда - сбор урожая, который превысил рекорды, и новые фермеры, из западных стран. Статья о Сандро из Швейцарии, выращивающем страусов в крымской глубинке, вошла в новый проект РИА Новости Крым - иностранцы в Крыму. Без культурной жизни на полуострове никак не обходится. В пятый раз прошел фестиваль Таврида. АРТ. И на нем один из самых популярных певцов российской эстрады Shaman дал нашему корреспонденту эксклюзивное интервью. В августе археологи отмечают свой профессиональный праздник. Проводят его в работе. И копают в том числе и в Херсонесе. О новых находках - в наших материалах.Писали мы и о том, как крымчане, весьма юные, покоряют Северный полюс благодаря своему уму, научным изысканиям и активной жизненной позиции. Вот школьница из Керчи Лера Маллаева развернула флаг родного города-героя на макушке мира. Для РИА Новости Крым всегда радость, когда наши материалы имеют продолжение. Особенно счастливое. Мы всей редакцией и всей крымской общественностью искали награду бойца Шварцмана, который в Великую Отечественную добровольцем ушел на фронт из Бахчисарая. И обнаружили его племянницу, которая теперь с трепетом будет хранить орден своего героического дядюшки.
https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, крым, новые русские: иностранцы в крыму, керчь, великая отечественная война, симферополь, новости сво, алешки, херсонская область, ремонт дорог, образование в крыму и севастополе
Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым

Каким был август 2023 - фотолента месяца от РИА Новости Крым

19:55 01.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФотоаппарат. Архивное фото
Фотоаппарат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Середина августа ознаменовалась в Крыму атаками на Крымский мост. Горячая пора, когда туристы едут на полуостров, не стала помехой ВСУ обстрелять транспортную артерию ракетами С-200. По наши ПВО доблестно отразили атаки.
Тем временем на сопредельных Крыму новых территориях украинские террористы бьют каждый день - по детсадам и школам, по домам мирных граждан...
И в этих условиях ученики все равно собирают портфели. Им в этом помогают в том числе и крымчане.
В Крыму закончили долгожданный ремонт одной из главных центральных улиц города - Пролетарской.
Это в столице. В селе же страда - сбор урожая, который превысил рекорды, и новые фермеры, из западных стран. Статья о Сандро из Швейцарии, выращивающем страусов в крымской глубинке, вошла в новый проект РИА Новости Крым - иностранцы в Крыму.
Без культурной жизни на полуострове никак не обходится. В пятый раз прошел фестиваль Таврида. АРТ. И на нем один из самых популярных певцов российской эстрады Shaman дал нашему корреспонденту эксклюзивное интервью.
В августе археологи отмечают свой профессиональный праздник. Проводят его в работе. И копают в том числе и в Херсонесе. О новых находках - в наших материалах.
Писали мы и о том, как крымчане, весьма юные, покоряют Северный полюс благодаря своему уму, научным изысканиям и активной жизненной позиции. Вот школьница из Керчи Лера Маллаева развернула флаг родного города-героя на макушке мира.
Для РИА Новости Крым всегда радость, когда наши материалы имеют продолжение. Особенно счастливое. Мы всей редакцией и всей крымской общественностью искали награду бойца Шварцмана, который в Великую Отечественную добровольцем ушел на фронт из Бахчисарая. И обнаружили его племянницу, которая теперь с трепетом будет хранить орден своего героического дядюшки.
© РИА Новости Крым

Дымовая завеса на Крымском мосту

Крымский мост в дыму
1 из 11

Дымовая завеса на Крымском мосту

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области

Обстрел в Алешках
2 из 11

Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области

Повседневная жизнь в Алешках
3 из 11

Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Так живут люди под огнем украинской армии

Повседневная жизнь в Алешках
4 из 11

Так живут люди под огнем украинской армии

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки передали из Крыма волонтеры

Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки Херсонской области
5 из 11

Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки передали из Крыма волонтеры

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Швейцарец Сандро Фонтана выращивает в Крыму страусов

Сандро Фонтана, швейцарец, выращивающий в Крыму страусов
7 из 11

Швейцарец Сандро Фонтана выращивает в Крыму страусов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале "Таврида. АРТ"

Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью на Тавриде. АРТ
8 из 11

Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале "Таврида. АРТ"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Керчанка Лера Маллаева заработала путевку на Северный полюс своими знаниями

Лера Маллаева в Керчи
9 из 11

Керчанка Лера Маллаева заработала путевку на Северный полюс своими знаниями

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Золотая серьга - находка археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического

Золотая серьга - находки археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического
10 из 11

Золотая серьга - находка археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Племянница бойца Красной армии Михаила Шварцмана Виктория Шереметьева с наградой героя

Виктория Исааковна Шереметьева
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Племянница бойца Красной армии Михаила Шварцмана Виктория Шереметьева с наградой героя

© РИА Новости Крым
1 из 11

Дымовая завеса на Крымском мосту

© РИА Новости Крым
2 из 11

Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 11

Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 11

Так живут люди под огнем украинской армии

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11

Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки передали из Крыма волонтеры

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 11
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
7 из 11

Швейцарец Сандро Фонтана выращивает в Крыму страусов

© РИА Новости Крым
8 из 11

Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале "Таврида. АРТ"

© РИА Новости Крым
9 из 11

Керчанка Лера Маллаева заработала путевку на Северный полюс своими знаниями

© РИА Новости Крым
10 из 11

Золотая серьга - находка археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического

© РИА Новости Крым
11 из 11

Племянница бойца Красной армии Михаила Шварцмана Виктория Шереметьева с наградой героя

© РИА Новости Крым
Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 20:03Фотоленты
Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым
 
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