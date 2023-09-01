Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым

Каким был август 2023 - фотолента месяца от РИА Новости Крым
Дымовая завеса на Крымском мосту
Дымовая завеса на Крымском мосту
Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Так живут люди под огнем украинской армии
Так живут люди под огнем украинской армии
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки передали из Крыма волонтеры
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки передали из Крыма волонтеры
Швейцарец Сандро Фонтана выращивает в Крыму страусов
Швейцарец Сандро Фонтана выращивает в Крыму страусов
Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале "Таврида. АРТ"
Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале "Таврида. АРТ"
Керчанка Лера Маллаева заработала путевку на Северный полюс своими знаниями
Керчанка Лера Маллаева заработала путевку на Северный полюс своими знаниями
Золотая серьга - находка археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического
Золотая серьга - находка археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического
Племянница бойца Красной армии Михаила Шварцмана Виктория Шереметьева с наградой героя
Племянница бойца Красной армии Михаила Шварцмана Виктория Шереметьева с наградой героя
Дымовая завеса на Крымском мосту
Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Так живут люди под огнем украинской армии
Ранцы и школьные принадлежности для детей города Алешки передали из Крыма волонтеры
Швейцарец Сандро Фонтана выращивает в Крыму страусов
Ярослав Дронов (SHAMAN) дает интервью корреспонденту РИА Новости Крым на фестивале "Таврида. АРТ"
Керчанка Лера Маллаева заработала путевку на Северный полюс своими знаниями
Золотая серьга - находка археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического
Племянница бойца Красной армии Михаила Шварцмана Виктория Шереметьева с наградой героя