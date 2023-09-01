https://crimea.ria.ru/20230901/kakim-my-zapomnili-avgust---fotolenta-mesyatsa-ot-ria-novosti-krym-1131095204.html

Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым

Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым

Середина августа ознаменовалась в Крыму атаками на Крымский мост. Горячая пора, когда туристы едут на полуостров, не стала помехой ВСУ обстрелять транспортную... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T19:55

2023-09-01T19:55

2023-09-01T19:55

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Середина августа ознаменовалась в Крыму атаками на Крымский мост. Горячая пора, когда туристы едут на полуостров, не стала помехой ВСУ обстрелять транспортную артерию ракетами С-200. По наши ПВО доблестно отразили атаки. Тем временем на сопредельных Крыму новых территориях украинские террористы бьют каждый день - по детсадам и школам, по домам мирных граждан...И в этих условиях ученики все равно собирают портфели. Им в этом помогают в том числе и крымчане. В Крыму закончили долгожданный ремонт одной из главных центральных улиц города - Пролетарской. Это в столице. В селе же страда - сбор урожая, который превысил рекорды, и новые фермеры, из западных стран. Статья о Сандро из Швейцарии, выращивающем страусов в крымской глубинке, вошла в новый проект РИА Новости Крым - иностранцы в Крыму. Без культурной жизни на полуострове никак не обходится. В пятый раз прошел фестиваль Таврида. АРТ. И на нем один из самых популярных певцов российской эстрады Shaman дал нашему корреспонденту эксклюзивное интервью. В августе археологи отмечают свой профессиональный праздник. Проводят его в работе. И копают в том числе и в Херсонесе. О новых находках - в наших материалах.Писали мы и о том, как крымчане, весьма юные, покоряют Северный полюс благодаря своему уму, научным изысканиям и активной жизненной позиции. Вот школьница из Керчи Лера Маллаева развернула флаг родного города-героя на макушке мира. Для РИА Новости Крым всегда радость, когда наши материалы имеют продолжение. Особенно счастливое. Мы всей редакцией и всей крымской общественностью искали награду бойца Шварцмана, который в Великую Отечественную добровольцем ушел на фронт из Бахчисарая. И обнаружили его племянницу, которая теперь с трепетом будет хранить орден своего героического дядюшки.

https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html

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