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15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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https://crimea.ria.ru/20230824/15-letnyaya-krymchanka-razvernula-flag-kerchi-na-severnom-polyuse-1130921626.html
15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе
15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 24.08.2023
15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе
15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Пока девушка... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T18:18
2023-08-24T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. 15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Пока девушка еще находится в Арктике, но ей удалось выйти на связь и рассказать РИА Новости Крым о своих первых впечатлениях от поездки."В моем потоке 10 ребят – все они с разных уголков нашей страны. Мы уже очень многое увидели. И дрейфующую станцию, где проводятся работы в пятидесяти лабораториях, и трех медведей, несколько моржей, "птичий базар" и даже хвост кита", - поделилась Лера.Школьница специально везла с собой флаг Керчи, чтобы развернуть его на полюсе. Говорит, что испытала невероятную гордость за город, когда разворачивала его флаг.Лера Маллаева учится в керченской школе № 26, занимается танцами, дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков.
https://crimea.ria.ru/20230808/yunaya-kerchanka-razvernet-flag-na-severnom-polyuse-1130603473.html
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Анна Карпенко
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керчь, крым, новости, новости крыма, росатом, школа росатома
15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе

Школьница из Керчи развернула на Северном полюсе флаг родного города

18:18 24.08.2023
 
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе
15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. 15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Пока девушка еще находится в Арктике, но ей удалось выйти на связь и рассказать РИА Новости Крым о своих первых впечатлениях от поездки.
"В моем потоке 10 ребят – все они с разных уголков нашей страны. Мы уже очень многое увидели. И дрейфующую станцию, где проводятся работы в пятидесяти лабораториях, и трех медведей, несколько моржей, "птичий базар" и даже хвост кита", - поделилась Лера.
Школьница специально везла с собой флаг Керчи, чтобы развернуть его на полюсе. Говорит, что испытала невероятную гордость за город, когда разворачивала его флаг.

"Ребята подходили и спрашивали, что у меня за флаг. Я отвечала, что это флаг моей Керчи. Говорила, что она - город-герой! Один из древнейших городов! Рассказывала им, что происходило во время Великой Отечественной войны. Про Аджимушкай, Багеровский ров, Митридат".

Лера Маллаева учится в керченской школе № 26, занимается танцами, дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков.
Мэр Керчи Святослав Брусаков передал школьнице Лере Маллаевой флаг города для экспедиции на Северный полюс
8 августа, 13:39
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
 
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