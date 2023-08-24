https://crimea.ria.ru/20230824/15-letnyaya-krymchanka-razvernula-flag-kerchi-na-severnom-polyuse-1130921626.html

15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе

15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 24.08.2023

15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе

15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Пока девушка... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T18:18

2023-08-24T18:18

2023-08-24T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. 15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Пока девушка еще находится в Арктике, но ей удалось выйти на связь и рассказать РИА Новости Крым о своих первых впечатлениях от поездки."В моем потоке 10 ребят – все они с разных уголков нашей страны. Мы уже очень многое увидели. И дрейфующую станцию, где проводятся работы в пятидесяти лабораториях, и трех медведей, несколько моржей, "птичий базар" и даже хвост кита", - поделилась Лера.Школьница специально везла с собой флаг Керчи, чтобы развернуть его на полюсе. Говорит, что испытала невероятную гордость за город, когда разворачивала его флаг.Лера Маллаева учится в керченской школе № 26, занимается танцами, дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков.

https://crimea.ria.ru/20230808/yunaya-kerchanka-razvernet-flag-na-severnom-polyuse-1130603473.html

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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