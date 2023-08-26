https://crimea.ria.ru/20230826/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-26-avgusta-1130967530.html

Главные события и заявления дня: 26 августа

Главные события и заявления дня: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Главные события и заявления дня: 26 августа

В Крым и Севастополь доставят мощи Георгия Победоносца. Скончался экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов. Движение по Караимской в Симферополе откроют... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T21:11

2023-08-26T21:11

2023-08-26T21:11

главное за день

религия

киево-печерская лавра

минсельхоз рф

ипотека

банк россии

житомирская область

егэ

история

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_d9b7cf2dc0c255f8859b5e511ba304aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крым и Севастополь доставят мощи Георгия Победоносца. Скончался экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов. Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока. Минсельхоз приостановил выдачу сельской ипотеки. Под Житомиром столкнулись два чешских самолета. Действия украинского минкульта поставили Киевскую духовную академию на грань закрытия. Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории. Киев совершил несколько попыток терактов на территории России. Сотни убитых и десятки единиц уничтоженной техники: ход СВОО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мощи Георгия Победоносца доставят в КрымКовчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе доставят в Крым.С 1 по 3 сентября святыня будет пребывать в Свято-Покровском соборе Севастополя, с 4 по 5 сентября - в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. В этих храмах пройдут тожественные встречи ковчега.Студентам-семинаристам закрыли доступ к ЛавреКиевской духовной академии грозит закрытие после ограничения доступа студентов и преподавателей в Киево-Печерскую Лавру и корпуса Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС)."Минкультуры направил в адрес КДАиС письмо, в котором сообщается, что преподаватели, студенты и сотрудники Киевских духовных школ определяются как посетители Лавры, теперь доступ на территорию монастыря и корпусов академии им запрещен", – сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.Умер экс-глава администрации ЕльцинаБывший руководитель Администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни.Временно прекращена выдача сельской ипотекиВ Минсельхозе РФ сообщили о приостановке выдачи льготных кредитов в рамках программы сельской ипотеки. Это связано с повышением ключевой ставки Банка России до 12%."Возобновление программы ожидается после изменения текущей экономической ситуации", – сказано в сообщении.Чешские Л-39 столкнулись в Житомирской областиНа Украине в Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39. Погибли три пилота. Обстоятельства и причины инцидента выясняет украинское Государственное бюро расследований.Вопросы по СВО включат в ЕГЭ-2024 по историиВопросы о вступлении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и ходе СВО внесены в проект единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2024 году. Демонстрационный вариант заданий размещен на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).Караимская "поедет" в августеРабочее движение по улице Караимской в Симферополе планируют запустить 31 августа. Также к 1 сентября планируется завершить ремонт дороги по улице Толстого, в том числе укладку тротуара и тротуар на улице Шмидта. Также к началу осени должны быть завершены работы по благоустройству и установке дорожных ограждений по проспекту Победы.Армия России громит противника в зоне СВОРоссийские военные уничтожают живую силу, пункты управления, склады и технику противника в зоне проведения специальной военной операции. За сутки отбыто 18 атак, уничтожены около 700 боевиков, радиолокационные станции AN/TPQ-36 и П-18, две артиллерийские системы М777, буксируемая гаубица М119 производства США, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, орудие FH-70 производства Великобритании и еще три десятка единиц техники и транспорта. Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на Херсонском направлении.

https://crimea.ria.ru/20230826/v-turtsii-gotovyatsya-k-razrushitelnomu-zemletryaseniyu--chto-izvestno-1130964041.html

https://crimea.ria.ru/20230826/bez-sveta-i-gaza-v-kharkovskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-i-gazoprovod-1130963640.html

https://crimea.ria.ru/20230826/rossii-izvestno-vse-o-proiskhodyaschem-v-okkupirovannom-zaporozhe---balitskiy-1130964936.html

житомирская область

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, религия, киево-печерская лавра, минсельхоз рф, ипотека, банк россии, житомирская область, егэ, история, симферополь, новости сво