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Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T17:34
2023-08-26T17:35
новости
житомирская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Как сообщают украинские СМИ, официальный комментарий по инциденту в воздушных силах Украины пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.
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житомирская область
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новости, житомирская область, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли

Два чешских самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области: три пилота погибли

17:34 26.08.2023 (обновлено: 17:35 26.08.2023)
 
© РИА НовостиОбломок сбитого украинского штурмовика
Обломок сбитого украинского штурмовика - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Вечером 25 августа в Житомирском районе столкнулись учебные самолеты Л-39, трое пилотов погибли", - пишут украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в ВСУ и правоохранительных органах Украины.

Как сообщают украинские СМИ, официальный комментарий по инциденту в воздушных силах Украины пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.
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