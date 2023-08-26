https://crimea.ria.ru/20230826/dva-cheshskikh-samoleta-stolknulis-v-zhitomirskoy-oblasti-piloty-pogibli-1130969011.html
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T17:34
2023-08-26T17:34
2023-08-26T17:35
новости
житомирская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Как сообщают украинские СМИ, официальный комментарий по инциденту в воздушных силах Украины пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.
https://crimea.ria.ru/20230821/kak-postavka-ukraine-f-16-povliyaet-na-khod-svo--mnenie-1130847515.html
житомирская область
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новости, житомирская область, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
Два чешских самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области: три пилота погибли
17:34 26.08.2023 (обновлено: 17:35 26.08.2023)