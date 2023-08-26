https://crimea.ria.ru/20230826/dva-cheshskikh-samoleta-stolknulis-v-zhitomirskoy-oblasti-piloty-pogibli-1130969011.html

Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли

Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли

В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T17:34

2023-08-26T17:34

2023-08-26T17:35

новости

житомирская область

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130969112_0:123:1382:900_1920x0_80_0_0_eb177bc4c23ac4f5638569a017782619.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. В Житомирской области столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39, погибли три пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Как сообщают украинские СМИ, официальный комментарий по инциденту в воздушных силах Украины пообещали дать позднее. Государственное бюро расследований уже начало расследование.

https://crimea.ria.ru/20230821/kak-postavka-ukraine-f-16-povliyaet-na-khod-svo--mnenie-1130847515.html

житомирская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, житомирская область, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу