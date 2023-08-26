https://crimea.ria.ru/20230826/voprosy-po-svo-vklyuchili-v-demoversiyu-ege-2024-po-istorii-1130967237.html

Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории

Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории

Вопросы о вступлении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и ходе СВО внесены в проект... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T16:10

2023-08-26T16:10

2023-08-26T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Вопросы о вступлении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и ходе СВО внесены в проект единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2024 году. Демонстрационный вариант заданий размещен на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).Так, в задании №2 учащихся просят расположить в хронологической последовательности исторические события, среди которых "подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России", "запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции" и "кругосветное путешествие Ф. Магеллана".А в задании №5 – установить соответствие между событиями и их участниками. Среди вариантов событий указана специальная военная операция (СВО), а среди участников – Ольга Качура.Накануне в Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО. Учиться по этим экземплярам будут школьники 10-11 классов. Учебники содержат разделы о госперевороте на Украине, о предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронология проведения СВО и реакции западных стран. Учебное пособие содержит два полностью синхронизированных курса – историю России и всеобщую историю.Кроме того, в Минпросвещения РФ сообщили о разработке единых учебников по всем школьным предметам. Они будут подготовлены до конца 2025 года. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Общекрымское родительское собрание: чего ждать от нового учебного года?Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге КачуреДля школьников Херсонской области выпустили учебник украинского языка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, история, образование в россии, новости, минпросвещения рф