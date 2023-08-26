https://crimea.ria.ru/20230826/vydacha-selskoy-ipoteki-vremenno-prekraschena--prichiny-1130960061.html

Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины

Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины

Выдача сельской ипотеки временно прекращена. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T10:46

2023-08-26T10:46

2023-08-26T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Выдача сельской ипотеки временно прекращена. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.При этом Минсельхоз России продолжит оказание господдержки на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. На эти цели, а также соцвыплаты проживающим в селах гражданам – сотрудникам предприятий агропромышленного комплекса, социальной сферы и лесной отрасли – а также на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма, в текущем году направлено 5,7 млрд рублей.Программа сельской ипотеки заработала с 2020 года, а в 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. С момента ее старта такой поддержкой воспользовалось более 116 тысяч заемщиков. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн квадратных метров жилья.Ранее максимальный размер сельской ипотеки был увеличен вдвое – с 3 до 6 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России спрогнозировали рекордный объем ввода жильяСуперпредложение и реальность: за кредитом – с широко открытыми глазамиКабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минсельхоз рф, новости, ипотека, строительство, деньги