https://crimea.ria.ru/20230826/vydacha-selskoy-ipoteki-vremenno-prekraschena--prichiny-1130960061.html
Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины
Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины
Выдача сельской ипотеки временно прекращена. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T10:46
2023-08-26T10:46
2023-08-26T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Выдача сельской ипотеки временно прекращена. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.При этом Минсельхоз России продолжит оказание господдержки на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. На эти цели, а также соцвыплаты проживающим в селах гражданам – сотрудникам предприятий агропромышленного комплекса, социальной сферы и лесной отрасли – а также на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма, в текущем году направлено 5,7 млрд рублей.Программа сельской ипотеки заработала с 2020 года, а в 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. С момента ее старта такой поддержкой воспользовалось более 116 тысяч заемщиков. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн квадратных метров жилья.Ранее максимальный размер сельской ипотеки был увеличен вдвое – с 3 до 6 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России спрогнозировали рекордный объем ввода жильяСуперпредложение и реальность: за кредитом – с широко открытыми глазамиКабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке
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минсельхоз рф, новости, ипотека, строительство, деньги
Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины
Минсельхоз: выдача сельской ипотеки временно прекращена из-за повышения ключевой ставки
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Выдача сельской ипотеки временно прекращена. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
"В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе", – сказано в сообщении. Возобновление действия программы ожидается после изменения текущей экономической ситуации, отметили в министерстве.
При этом Минсельхоз России продолжит оказание господдержки на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. На эти цели, а также соцвыплаты проживающим в селах гражданам – сотрудникам предприятий агропромышленного комплекса, социальной сферы и лесной отрасли – а также на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма, в текущем году направлено 5,7 млрд рублей.
Программа сельской ипотеки заработала с 2020 года, а в 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. С момента ее старта такой поддержкой воспользовалось более 116 тысяч заемщиков. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн квадратных метров жилья.
Ранее максимальный размер сельской ипотеки был увеличен вдвое
– с 3 до 6 миллионов рублей.
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