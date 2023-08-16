https://crimea.ria.ru/20230816/superpredlozhenie-i-realnost-za-kreditom--s-shiroko-otkrytymi-glazami-1130757296.html

Суперпредложение и реальность: за кредитом – с широко открытыми глазами

Суперпредложение и реальность: за кредитом – с широко открытыми глазами - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Суперпредложение и реальность: за кредитом – с широко открытыми глазами

От трех минут – до трех дней: сегодня банки буквально борются за нас, предлагая кредиты на все случаи жизни с максимально быстрым одобрением по упрощенной... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T09:30

2023-08-16T09:30

2023-08-16T09:30

банк

кредит

новости крыма

общество

экономика

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Карина Ивашко. От трех минут – до трех дней: сегодня банки буквально борются за нас, предлагая кредиты на все случаи жизни с максимально быстрым одобрением по упрощенной схеме. И иногда кредит – это действительно решение проблемы. Но чтобы выгодные на первый взгляд условия не обернулись кабальными, надо смотреть на них широко открытыми глазами.ОТ и ДО: желаемое и действительноеНельзя сказать, что банки нас обманывают, озвучивая в рекламе привлекательно низкие проценты по кредиту или высокие – по вкладу. Они же не хотят быть уличенными в недобросовестной рекламе. Просто так уж устроен человек: рад принять желаемое за действительное. И банки (да и не только банки) этим пользуются, в том числе и для привлечения внимания. Видит человек – "ставка от 4% годовых", и в нем просыпается надежда. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что получить ее может далеко не каждый. Правильнее сказать, редкий клиент – при соблюдении целого ряда условий – воспользуется этим заманчивым предложением.Почти все банки принимают сейчас онлайн-заявки на кредиты, предлагают калькулятор на разные виды кредитных займов, а ипотеку рассчитывают сразу по нескольким параметрам: необходимый доход для нужной суммы кредита, первоначальный взнос, срок, ставка, ежемесячный платеж. Попутно банк предупреждает, что ставки указываются с учетом страхования. Разумеется, финальное решение о выдаче кредита и условиях кредитования принимается уже после получения необходимых документов.Вот пример того, как варьируются параметры потребительского кредита:- сумма – от 30 тысяч до 4 миллионов рублей- срок погашения – от 3 до 84 месяцев- диапазон значений полной стоимости кредита – от 10,6% до 20,5%.Чтобы было еще нагляднее, вдобавок к калькулятору-бегунку один из ведущих банков, прописывает, к примеру, расчет на конкретную сумму и срок: так, для кредита в 225 тысяч рублей на три года ставка будет 16,4 % годовых, ежемесячный платеж – 7 955 рубля, а примерная сумма платежей за весь срок пользования кредитом составит 286 374 рублей, из них на уплату процентов уйдет 61 380 рублей.Такие иллюстрации банк делает на своем сайте ко всем видам кредитования, чтобы клиент, видя минимальную ставку "от", был заранее готов к реальным процентам.Надо понимать, что процентные ставки по кредитам не берутся с потолка. Прежде всего, они зависят от экономической ситуации в стране, а далее – от особенностей кредитного продукта и личности заемщика."Мы пытались давать реальные ставки – люди не идут, потому что другие банки обещают более низкие проценты. По факту ниже не будет, так как мы все зависим от ключевой ставки Центробанка, от инфляции, от ситуации и целого ряда факторов. Банкам надо зарабатывать, а это трудно. То есть условия диктует рынок. И надо быть реалистом, чтобы понимать: если процент слишком сказочный, его все равно докрутят. Это как со сборкой мебели: посчитали – "ой, как здорово", а потом выясняется, что это базовый расчет, и по ряду пунктов придется доплатить", – рассказала РИА Новости специалист банковского сектора.Весомый "подводный камень" – страховкаРисовать красивые цифры для привлечения клиента позволяет такое условие, как страховка. С ней банк обещает фиксированную ставку с минимальным процентом, закрепленную в договоре. Однако сумма страхования кредита ощутимо увеличивает его размер, и процент по нему начисляется не на тот объем денежных средств, который получает клиент, а на всю сумму с учетом страховки. В зависимости от набора страхования (жизнь и здоровье заемщика, потеря работы, непредвиденные ситуации, неблагоприятные события) реальный довесок к потребительскому кредиту, допустим, в полтора миллиона рублей составит от 100 до 300 тысяч. Если же клиент отказывается от страховки, процентная ставка увеличивается в среднем на десять пунктов. Проще говоря, было, допустим, 7,9% – стало 17,9%.И что же выгоднее при таком раскладе?.. Как оказалось, суммы выплаты по кредиту будут примерно равны – разница составит не больше двух сотен рублей. Но с изначальным предложением банка у клиента будет страховка.По ее словам, в течение 14 дней с момента заключения договора о кредитовании клиент может отказаться от страховки. Ставка, конечно, возрастет, но у человека будет возможность подумать, нужно ли ему страхование и по каким позициям.Напомним, это касается потребительских необеспеченных кредитов. В случае ипотеки страхование жизни и залогового имущества являются обязательным. Банку нужны гарантии – он тоже рискует.Пресловутый мелкий шрифтИзбитый совет, но жизненный: внимательно читайте договор, включая сноски мелким шрифтом. Просите разъяснений по каждому пункту, не бойтесь задавать вопросы. Не торопитесь с подписанием бумаг – возьмите их домой, чтобы вникнуть во все тонкости и сформулировать новые вопросы. Еще до похода в банк не поленитесь отыскать на его сайте сборник всех тарифов и условий по кредитованию. Бывает, мы не замечаем очевидного еще на старте. Например, объявленная в рекламном предложении ставка может действовать только первый месяц, а потом – увеличивается.Решились – будьте готовы к новым вводным. Скажем, банк непременно проинформирует вас о том, что штраф за досрочное погашение кредита отсутствует. А вот о том, что сначала большая часть вашего ежемесячного платежа будет уходить на погашение процентов и по минимуму – на выплату самого кредита, и только ближе к финалу соотношение поменяется, вы узнаете на практике. Иными словами, банк свое возьмет, но и ваши усилия будут вознаграждены, так как частичное или полное досрочное погашение основного долга существенно сократит срок пользования кредитом, а значит, и его итоговую цену.Главное – определить приоритетыЖить по средствам и тратить только заработанное или использовать предложения рынка кредитования для достижения своих целей – решать вам. Скажем, ждать, пока семейная лодка разобьется о пресловутый квартирный вопрос, возможно, не стоит. Изучите все виды ипотечных программ: семейная, военная, сельская, ипотека с господдержкой, для IT-специалистов, ипотека для жителей новых регионов России – найдите свою льготную ставку и свой банк.Вовремя взятый кредит может дать толчок вашему развитию. Сегодня банки предлагают ряд целевых кредитов с господдержкой: на образование, газификацию, развитие сельских территорий, отдельная статья – кредиты для самозанятых и малого бизнеса.Банк России 15 августа поднял ключевую ставку до 12% годовых. Однако эксперты считают, что сильно повышать реальные ставки по кредитам нецелесообразно. Подъем ставок, особенно на ипотечные кредиты, приведет к снижению спроса. Такая перспектива, по мнению аналитиков, должна удержать банки от серьезных тарифных изменений.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, кредит, новости крыма, общество, экономика, финансы