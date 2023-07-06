https://crimea.ria.ru/20230706/kabmin-vdvoe-uvelichil-maksimalnyy-razmer-kredita-po-selskoy-ipoteke-1129863233.html

Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке

Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке

Максимальный размер кредита по ставке 3% в рамках программы сельской ипотеки увеличен в два раза – с 3 миллионов до 6 миллионов рублей, сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T17:05

2023-07-06T17:05

2023-07-06T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Максимальный размер кредита по ставке 3% в рамках программы сельской ипотеки увеличен в два раза – с 3 миллионов до 6 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, корректируются цели такого займа, чтобы при приобретении жилья на сельских территориях у людей был более широкий выбор.По словам премьера, у россиян появится возможность взять кредит на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах, которых насчитывается более 1,5 тысяч по всей стране. Там в ускоренном темпе будут создавать востребованную гражданами инфраструктуру.Также сельские жители смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов.Программа сельской ипотеки заработала с 2020 года, а в 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. С момента ее старта такой поддержкой воспользовалось более 116 тысяч заемщиков. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн квадратных метров жилья.В текущем году на реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 19,5 млрд рублей, добавил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширилиБиометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, михаил мишустин, общество, ипотека, строительство, новости крыма