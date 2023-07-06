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Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке
Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке
Максимальный размер кредита по ставке 3% в рамках программы сельской ипотеки увеличен в два раза – с 3 миллионов до 6 миллионов рублей, сообщил премьер-министр... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T17:05
2023-07-06T17:05
новости
правительство россии
михаил мишустин
общество
ипотека
строительство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Максимальный размер кредита по ставке 3% в рамках программы сельской ипотеки увеличен в два раза – с 3 миллионов до 6 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, корректируются цели такого займа, чтобы при приобретении жилья на сельских территориях у людей был более широкий выбор.По словам премьера, у россиян появится возможность взять кредит на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах, которых насчитывается более 1,5 тысяч по всей стране. Там в ускоренном темпе будут создавать востребованную гражданами инфраструктуру.Также сельские жители смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов.Программа сельской ипотеки заработала с 2020 года, а в 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. С момента ее старта такой поддержкой воспользовалось более 116 тысяч заемщиков. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн квадратных метров жилья.В текущем году на реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 19,5 млрд рублей, добавил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширилиБиометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
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новости, правительство россии, михаил мишустин, общество, ипотека, строительство, новости крыма
Кабмин вдвое увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке

Кабмин РФ увеличил максимальный размер кредита по сельской ипотеке с 3 до 6 млн рублей

17:05 06.07.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПокупка дома
Покупка дома - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Максимальный размер кредита по ставке 3% в рамках программы сельской ипотеки увеличен в два раза – с 3 миллионов до 6 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе "Сельская ипотека". В первую очередь, возрастает размер льготного кредита с трех до шести миллионов рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Кроме того, корректируются цели такого займа, чтобы при приобретении жилья на сельских территориях у людей был более широкий выбор.
По словам премьера, у россиян появится возможность взять кредит на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах, которых насчитывается более 1,5 тысяч по всей стране. Там в ускоренном темпе будут создавать востребованную гражданами инфраструктуру.
Также сельские жители смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов.
Программа сельской ипотеки заработала с 2020 года, а в 2022 году по поручению президента правительство сделало программу бессрочной. С момента ее старта такой поддержкой воспользовалось более 116 тысяч заемщиков. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн квадратных метров жилья.
В текущем году на реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 19,5 млрд рублей, добавил Мишустин.
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НовостиПравительство РоссииМихаил МишустинОбществоИпотекаСтроительствоНовости Крыма
 
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