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Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях
Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях
и технику противника на Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. За сутки отбыто пять атак, уничтожены более 200 боевиков, радиолокационные... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T17:47
2023-08-26T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожают живую силу, пункты управления и технику противника на Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. За сутки отбыто пять атак, уничтожены более 200 боевиков, радиолокационные станции AN/TPQ-36 и П-18, две артиллерийские системы М777, буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б" и четыре "Д-30", девять боевых бронемашин, девять автомобилей, один пикап.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровки ЛНР. Противник потерял до 60 боевиков, две боевые бронемашины, один пикап, а также две гаубицы "Д-30".На Херсонском направлении поражены до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". В районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады теробороны. В районе Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 37 украинских беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20230826/svodki-s-donetskogo-i-kupyanskogo-napravleniy-vsu-teryaet-pozitsii-i-tekhniku-1130964962.html
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новости сво, запорожская область, херсонская область, работино, луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, потери всу
Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях

Минобороны: техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях

17:47 26.08.2023
 
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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожают живую силу, пункты управления и технику противника на Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. За сутки отбыто пять атак, уничтожены более 200 боевиков, радиолокационные станции AN/TPQ-36 и П-18, две артиллерийские системы М777, буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б" и четыре "Д-30", девять боевых бронемашин, девять автомобилей, один пикап.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
"Уничтожено до 115 украинских боевиков, семь боевых бронемашин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровки ЛНР. Противник потерял до 60 боевиков, две боевые бронемашины, один пикап, а также две гаубицы "Д-30".
На Херсонском направлении поражены до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". В районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады теробороны. В районе Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 37 украинских беспилотников.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
17:01
Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
Новости СВОЗапорожская областьХерсонская областьРаботиноЛуганская Народная Республика (ЛНР)Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Днепропетровская областьПотери ВСУ
 
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17:47Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях
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