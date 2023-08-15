Главные события и заявления дня: 15 августа
Главные события и заявления понедельника, 15 августа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космос. Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за сутки. ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть раненые. ДРГ пыталась зайти на Брянщину. Украинские силовики пошли на штурм Киево-Печерской лавры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космос
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается перенести военное противостояние в космическое пространство. "Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", – сказал президент, приветствуя участников XI Московской конференции по международной безопасности. Он также дал оценку действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лавров заявил об угрозе столкновения ядерных держав
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что авантюрное поведение США, НАТО и ЕС, которые продолжают накачивать Украину современным вооружением, существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру. Их авантюрная, безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", – сказал глава внешнеполитического ведомства России на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру. Их авантюрная, безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", – сказал глава внешнеполитического ведомства России на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях, об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в течение суток ВСУ продолжили попытки наступать на Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях – все атаки были успешно отражены российскими подразделениями, противник потерял более полутысячи боевиков.
Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 200 военнослужащих – ВС РФ отбили здесь 11 атак противника. В безуспешных атаках украинские войска теряют десятки единиц различной техники. Также российские системы ПВО открыли счет сбитых французских крылатых ракет SCALP-EG, о поставках которых на Украину в июле заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Четыре таких были уничтожены в течение минувших суток.
ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть раненые
Мужчина и женщина ранены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом... Есть двое пострадавших", – уточнил Гладков. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии, у него поражена грудная клетка и позвоночник. Женщина также госпитализирована – с осколочными ранениями. Также в этот день над Белгородчиной сбили очередной беспилотник.
ДРГ пыталась зайти на Брянщину
Диверсионной группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, в село Курковичи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, при пострадал один человек. "В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточнил Богомаз.
Украинские силовики пошли на штурм Киево-Печерской лавры
Украинские силовики пошли на штурм трех жилых корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ).
В корпусах проживают паломники и часть братии Лавры. Полиция оцепила их, силовики срезали замки и ворвались в одно из зданий. Очевидцы сообщали, что двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, после чего в корпус врывались люди с автоматами.
В корпусах проживают паломники и часть братии Лавры. Полиция оцепила их, силовики срезали замки и ворвались в одно из зданий. Очевидцы сообщали, что двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, после чего в корпус врывались люди с автоматами.