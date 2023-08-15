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Главные события и заявления дня: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Главные события и заявления дня: 15 августа
Главные события и заявления дня: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Главные события и заявления дня: 15 августа
Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космос. Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за сутки. ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T22:13
2023-08-15T22:13
главное за день
владимир путин (политик)
нато
потери всу
новости сво
белгородская область
брянская область
обстрелы всу
религия
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космос. Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за сутки. ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть раненые. ДРГ пыталась зайти на Брянщину. Украинские силовики пошли на штурм Киево-Печерской лавры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космосПрезидент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается перенести военное противостояние в космическое пространство. "Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", – сказал президент, приветствуя участников XI Московской конференции по международной безопасности. Он также дал оценку действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Лавров заявил об угрозе столкновения ядерных державМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что авантюрное поведение США, НАТО и ЕС, которые продолжают накачивать Украину современным вооружением, существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав."Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру. Их авантюрная, безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", – сказал глава внешнеполитического ведомства России на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за суткиПопытки атак ВСУ рушатся на всех линиях, об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в течение суток ВСУ продолжили попытки наступать на Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях – все атаки были успешно отражены российскими подразделениями, противник потерял более полутысячи боевиков.Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 200 военнослужащих – ВС РФ отбили здесь 11 атак противника. В безуспешных атаках украинские войска теряют десятки единиц различной техники. Также российские системы ПВО открыли счет сбитых французских крылатых ракет SCALP-EG, о поставках которых на Украину в июле заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Четыре таких были уничтожены в течение минувших суток.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в вооружениях НАТО на Украине ничего неуязвимого для российского оружия нет. Кроме того, в Минобороны сообщили о нанесении мощного удара по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть раненыеМужчина и женщина ранены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом... Есть двое пострадавших", – уточнил Гладков. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии, у него поражена грудная клетка и позвоночник. Женщина также госпитализирована – с осколочными ранениями. Также в этот день над Белгородчиной сбили очередной беспилотник.ДРГ пыталась зайти на БрянщинуДиверсионной группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, в село Курковичи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, при пострадал один человек. "В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточнил Богомаз.Украинские силовики пошли на штурм Киево-Печерской лаврыУкраинские силовики пошли на штурм трех жилых корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ).В корпусах проживают паломники и часть братии Лавры. Полиция оцепила их, силовики срезали замки и ворвались в одно из зданий. Очевидцы сообщали, что двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, после чего в корпус врывались люди с автоматами.
https://crimea.ria.ru/20230815/moschnyy-udar-nanesen-po-osnovnym-voennym-predpriyatiyam-ukrainy-1130750753.html
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https://crimea.ria.ru/20230815/primut-li-ukrainu-v-nato-v-obmen-na-priznanie-novykh-regionov-rf--mnenie-1130755932.html
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главное за день, владимир путин (политик), нато, потери всу , новости сво, белгородская область, брянская область, обстрелы всу, религия, киево-печерская лавра, диверсанты, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров
Главные события и заявления дня: 15 августа

Главные события и заявления понедельника, 15 августа

22:13 15.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космос. Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за сутки. ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть раненые. ДРГ пыталась зайти на Брянщину. Украинские силовики пошли на штурм Киево-Печерской лавры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин заявил о попытке НАТО перенести конфликт в космос

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается перенести военное противостояние в космическое пространство. "Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", – сказал президент, приветствуя участников XI Московской конференции по международной безопасности. Он также дал оценку действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15:28
Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины

Лавров заявил об угрозе столкновения ядерных держав

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что авантюрное поведение США, НАТО и ЕС, которые продолжают накачивать Украину современным вооружением, существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру. Их авантюрная, безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", – сказал глава внешнеполитического ведомства России на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
10:30
Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу

Чем обернулись атаки ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях, об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в течение суток ВСУ продолжили попытки наступать на Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях – все атаки были успешно отражены российскими подразделениями, противник потерял более полутысячи боевиков.
Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 200 военнослужащих – ВС РФ отбили здесь 11 атак противника. В безуспешных атаках украинские войска теряют десятки единиц различной техники. Также российские системы ПВО открыли счет сбитых французских крылатых ракет SCALP-EG, о поставках которых на Украину в июле заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Четыре таких были уничтожены в течение минувших суток.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в вооружениях НАТО на Украине ничего неуязвимого для российского оружия нет. Кроме того, в Минобороны сообщили о нанесении мощного удара по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
10:51
Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу

ВСУ обстреляли Белгородскую область – есть раненые

Мужчина и женщина ранены при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом... Есть двое пострадавших", – уточнил Гладков. Мужчина в больнице в тяжелом состоянии, у него поражена грудная клетка и позвоночник. Женщина также госпитализирована – с осколочными ранениями. Также в этот день над Белгородчиной сбили очередной беспилотник.

ДРГ пыталась зайти на Брянщину

Диверсионной группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области, в село Курковичи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, при пострадал один человек. "В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточнил Богомаз.
Военнослужащий ВСУ
16:57
Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья

Украинские силовики пошли на штурм Киево-Печерской лавры

Украинские силовики пошли на штурм трех жилых корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви (УПЦ).
В корпусах проживают паломники и часть братии Лавры. Полиция оцепила их, силовики срезали замки и ворвались в одно из зданий. Очевидцы сообщали, что двери болгаркой, кувалдой и ломом взламывали несколько человек, после чего в корпус врывались люди с автоматами.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнение
Главное за деньВладимир Путин (политик)НАТОПотери ВСУНовости СВОБелгородская областьБрянская областьОбстрелы ВСУРелигияКиево-Печерская лавраДиверсантыМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей Лавров
 
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22:04Главные новости Крыма: 15 августа
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