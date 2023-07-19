https://crimea.ria.ru/20230719/glavnye-novosti-kryma-19-iyulya-1130179523.html

Главные новости Крыма: 19 июля

Главные новости Крыма: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Главные новости Крыма: 19 июля

На войсковом полигоне в Крыму произошло ЧП. Обстановка на Крымском мосту: есть ли очереди и кого пускают. Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КПП. В РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T22:08

2023-07-19T22:08

2023-07-19T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На войсковом полигоне в Крыму произошло ЧП. Обстановка на Крымском мосту: есть ли очереди и кого пускают. Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КПП. В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве. На срочную службу в Крыму призвано 2,5 тысячи человек. В Крыму завели уголовное дело о стоках на пляже в Щелкино.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП на войсковом полигоне в КрымуВ среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.Обстановка на Крымском мосту в среду 19 июляК вечеру среды в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 150 машин, с кубанской стороны заторов нет. Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КППВремя проверки автомобилей в пунктах пропуска на севере Крыма не превышает 10 минут на транспортное средство. На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ по РК. В Минздраве России также сообщили, что за сутки по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Участие медиков потребовалось 55 гражданам.Более двух тысяч крымчан призвано на срочную службуВ России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Из них 2,5 тысячи – новобранцы из Крыма."Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", – сообщил военный комиссар по РК полковник Евгений Машуков.Завкафедрой вуза в Севастополе попалась на взяткеВ Севастополе завфедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и оценки без защиты. Установлено, что доцент бралась "помогать" студентам-заочникам писать дипломные работы, после чего проставляла им отметки без фактической защиты работы по дисциплине. За свои "услуги" она получала от 20 до 130 тысяч рублей.Уголовное дело завели по факту загрязнения Азовского моряГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту устройства на пляже в Щелкино канализационных коммуникаций, которые загрязняют стоками берег и воды Азовского моря.Уточняется, что прокладка канализации вдоль пляжа с уникальным песчаным покрытием выполняется с нарушением ряда требований. В частности, бетонное дно и внутренняя гидроизоляция в устанавливаемых колодцах отсутствует, что приводит к разливу стоков в прибрежную зону и акваторию Азовского моря.

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севастополь

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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