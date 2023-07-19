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Главные новости Крыма: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Главные новости Крыма: 19 июля
Главные новости Крыма: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Главные новости Крыма: 19 июля
На войсковом полигоне в Крыму произошло ЧП. Обстановка на Крымском мосту: есть ли очереди и кого пускают. Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КПП. В РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T22:08
2023-07-19T22:08
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новости
крым
щелкино
севастополь
взятка
пожар на полигоне в кировском районе крыма
крымский мост
призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На войсковом полигоне в Крыму произошло ЧП. Обстановка на Крымском мосту: есть ли очереди и кого пускают. Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КПП. В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве. На срочную службу в Крыму призвано 2,5 тысячи человек. В Крыму завели уголовное дело о стоках на пляже в Щелкино.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП на войсковом полигоне в КрымуВ среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.Обстановка на Крымском мосту в среду 19 июляК вечеру среды в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 150 машин, с кубанской стороны заторов нет. Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КППВремя проверки автомобилей в пунктах пропуска на севере Крыма не превышает 10 минут на транспортное средство. На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ по РК. В Минздраве России также сообщили, что за сутки по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Участие медиков потребовалось 55 гражданам.Более двух тысяч крымчан призвано на срочную службуВ России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Из них 2,5 тысячи – новобранцы из Крыма."Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", – сообщил военный комиссар по РК полковник Евгений Машуков.Завкафедрой вуза в Севастополе попалась на взяткеВ Севастополе завфедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и оценки без защиты. Установлено, что доцент бралась "помогать" студентам-заочникам писать дипломные работы, после чего проставляла им отметки без фактической защиты работы по дисциплине. За свои "услуги" она получала от 20 до 130 тысяч рублей.Уголовное дело завели по факту загрязнения Азовского моряГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту устройства на пляже в Щелкино канализационных коммуникаций, которые загрязняют стоками берег и воды Азовского моря.Уточняется, что прокладка канализации вдоль пляжа с уникальным песчаным покрытием выполняется с нарушением ряда требований. В частности, бетонное дно и внутренняя гидроизоляция в устанавливаемых колодцах отсутствует, что приводит к разливу стоков в прибрежную зону и акваторию Азовского моря.
https://crimea.ria.ru/20230719/iduschie-v-porty-ukrainy-suda-budut-schitatsya-perevozchikami-voennykh-gruzov-1130176226.html
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новости крыма, главное за день, новости, крым, щелкино, севастополь, взятка, пожар на полигоне в кировском районе крыма, крымский мост, призыв в вс россии, сухопутный маршрут в крым
Главные новости Крыма: 19 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 19 июля

22:08 19.07.2023
 
© Минтранс РоссииПункт пропуска "Гуково" на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики
Пункт пропуска Гуково на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики
© Минтранс России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. На войсковом полигоне в Крыму произошло ЧП. Обстановка на Крымском мосту: есть ли очереди и кого пускают. Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КПП. В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве. На срочную службу в Крыму призвано 2,5 тысячи человек. В Крыму завели уголовное дело о стоках на пляже в Щелкино.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП на войсковом полигоне в Крыму

В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающей к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечение всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины.
Корабли - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
18:14
Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

Обстановка на Крымском мосту в среду 19 июля

К вечеру среды в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 150 машин, с кубанской стороны заторов нет. Движение транспорта по поврежденной после теракта автомобильной части Крымского моста восстановлено в реверсивном режиме.
На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Совещание по ситуации на паромной переправе
19:18
В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

Сухопутный маршрут Ростов — Крым: обстановка на КПП

Время проверки автомобилей в пунктах пропуска на севере Крыма не превышает 10 минут на транспортное средство. На границе Ростовской области и Луганской Народной Республики увеличена пропускная способность досмотровых пунктов до 2,5 тысяч машин в сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ по РК. В Минздраве России также сообщили, что за сутки по пути следования из Крыма или в Крым в пунктах пропуска организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Участие медиков потребовалось 55 гражданам.
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Онлайн
Дополняется
Въезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн

Более двух тысяч крымчан призвано на срочную службу

В России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Из них 2,5 тысячи – новобранцы из Крыма.
"Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", – сообщил военный комиссар по РК полковник Евгений Машуков.
Корабли ВМФ уничтожили подлодку противника в Черном море в рамках учений
19:31
В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины

Завкафедрой вуза в Севастополе попалась на взятке

В Севастополе завфедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и оценки без защиты. Установлено, что доцент бралась "помогать" студентам-заочникам писать дипломные работы, после чего проставляла им отметки без фактической защиты работы по дисциплине. За свои "услуги" она получала от 20 до 130 тысяч рублей.
Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП
19:01
Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек

Уголовное дело завели по факту загрязнения Азовского моря

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту устройства на пляже в Щелкино канализационных коммуникаций, которые загрязняют стоками берег и воды Азовского моря.
Уточняется, что прокладка канализации вдоль пляжа с уникальным песчаным покрытием выполняется с нарушением ряда требований. В частности, бетонное дно и внутренняя гидроизоляция в устанавливаемых колодцах отсутствует, что приводит к разливу стоков в прибрежную зону и акваторию Азовского моря.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
20:02
Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
 
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Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. Онлайн08:24
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Заголовок открываемого материала
22:18Главные события и заявления дня: 19 июля
22:08Главные новости Крыма: 19 июля
22:00Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки
21:28Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
21:14Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды
21:08Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
20:48В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах
20:20В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса
20:02Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
19:45Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
19:41В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
19:31В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
19:18В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
19:01Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек
18:47В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
18:28Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
18:14Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
18:11Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве
17:55Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данные
17:41Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают
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