https://crimea.ria.ru/20230719/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-vecher-sredy-1130181138.html

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды

Вечером в среду затруднений в проезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T21:14

2023-07-19T21:14

2023-07-19T21:14

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вечером в среду затруднений в проезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Актуальная информация о ситуации здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыКого пускают через Керченскую паромную переправуНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

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крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма