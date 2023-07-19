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Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды
Вечером в среду затруднений в проезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T21:14
2023-07-19T21:14
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крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вечером в среду затруднений в проезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Актуальная информация о ситуации здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыКого пускают через Керченскую паромную переправуНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды

Обстановка на Крымском мосту на вечер среды

21:14 19.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вечером в среду затруднений в проезде к досмотровым пунктам на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"На 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в Telegram-канале.

На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Актуальная информация о ситуации здесь.
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