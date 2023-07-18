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Главные новости Крыма: 18 июля

Главные новости Крыма: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Главные новости Крыма: 18 июля

Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работает. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 лет. Нотариус и госрегистраторы... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T21:55

2023-07-18T21:55

2023-07-18T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работает. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 лет. Нотариус и госрегистраторы осуждены за мошенничество с землей на ЮБК. Младенец, подросток и пожилая женщина в больнице после ДТП в Крыму. Раскрыто давнее жестокое убийство в Симферополе. В горах Ялты спасли обессиленного туриста. В Севастополе взорвали поднятые со дна бухты сотни боеприпасов. Чего ждать от погоды в Крыму рассказали в МЧС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работаетОчередь на Крымском мосту увеличилась до 1600 автомобилей к вечеру вторника, 18 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал заявление о пропуске грузовиков через мост. На Чонгаре на въезде в Крыму время досмотра транспорта сократилось до 5 минут. О том, как работает сухопутный коридор, рассказывают журналисты РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 летЭкс-министр культуры республики Крым Арина Новосельская осуждена на 10 лет колонии по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Нотариус и госрегистраторы осуждены за мошенничество с землей в КрымуВ Севастополе осудили нотариуса и двух сотрудников управления госрегистрации права и кадастра за мошенничество с землей на Южном берегу Крыма, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Младенец, подросток и пожилая женщина в больнице после ДТП В КрымуДвое малолетних детей, в том числе младенец, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе. Несовершеннолетний пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек под Ялтой. А у поселка Восход на трассе Симферополь – Ялта на пешеходном переходе сбили пожилую женщину.Раскрыто давнее жестокое убийство в СимферополеЖестокое убийство женщины, оказывавшей интимные услуги в Симферополе, раскрыто спустя 14 лет. В горах Ялты спасли обессиленного туристаВ горах Ялты спасли мужчину с сильным обезвоживанием, обессилевшего туриста обнаружили в районе южнобережного поселка Сосняк. В Севастополе взорвали поднятые со дна бухты сотни боеприпасовСо дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, их уничтожили днем на спецполигоне, о взрывах, которые могут слышать жители предупредил губернатор Михаил Развожаев. Чего ждать от погоды в Крыму рассказали в МЧСВ Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами скорость ветра достигнет 18 м/с, при этом ожидаются высокие риски пожаров.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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