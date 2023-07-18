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Главные новости Крыма: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Главные новости Крыма: 18 июля
Главные новости Крыма: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Главные новости Крыма: 18 июля
Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работает. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 лет. Нотариус и госрегистраторы... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T21:55
2023-07-18T21:55
новости крыма
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крым
арина (вера) новосельская
сухопутный маршрут в крым
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работает. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 лет. Нотариус и госрегистраторы осуждены за мошенничество с землей на ЮБК. Младенец, подросток и пожилая женщина в больнице после ДТП в Крыму. Раскрыто давнее жестокое убийство в Симферополе. В горах Ялты спасли обессиленного туриста. В Севастополе взорвали поднятые со дна бухты сотни боеприпасов. Чего ждать от погоды в Крыму рассказали в МЧС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работаетОчередь на Крымском мосту увеличилась до 1600 автомобилей к вечеру вторника, 18 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал заявление о пропуске грузовиков через мост. На Чонгаре на въезде в Крыму время досмотра транспорта сократилось до 5 минут. О том, как работает сухопутный коридор, рассказывают журналисты РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 летЭкс-министр культуры республики Крым Арина Новосельская осуждена на 10 лет колонии по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Нотариус и госрегистраторы осуждены за мошенничество с землей в КрымуВ Севастополе осудили нотариуса и двух сотрудников управления госрегистрации права и кадастра за мошенничество с землей на Южном берегу Крыма, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Младенец, подросток и пожилая женщина в больнице после ДТП В КрымуДвое малолетних детей, в том числе младенец, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе. Несовершеннолетний пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек под Ялтой. А у поселка Восход на трассе Симферополь – Ялта на пешеходном переходе сбили пожилую женщину.Раскрыто давнее жестокое убийство в СимферополеЖестокое убийство женщины, оказывавшей интимные услуги в Симферополе, раскрыто спустя 14 лет. В горах Ялты спасли обессиленного туристаВ горах Ялты спасли мужчину с сильным обезвоживанием, обессилевшего туриста обнаружили в районе южнобережного поселка Сосняк. В Севастополе взорвали поднятые со дна бухты сотни боеприпасовСо дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, их уничтожили днем на спецполигоне, о взрывах, которые могут слышать жители предупредил губернатор Михаил Развожаев. Чего ждать от погоды в Крыму рассказали в МЧСВ Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами скорость ветра достигнет 18 м/с, при этом ожидаются высокие риски пожаров.
крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, главное за день, новости, крым, арина (вера) новосельская, сухопутный маршрут в крым, сухопутный коридор в крым
Главные новости Крыма: 18 июля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 18 июля

21:55 18.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работает. Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 лет. Нотариус и госрегистраторы осуждены за мошенничество с землей на ЮБК. Младенец, подросток и пожилая женщина в больнице после ДТП в Крыму. Раскрыто давнее жестокое убийство в Симферополе. В горах Ялты спасли обессиленного туриста. В Севастополе взорвали поднятые со дна бухты сотни боеприпасов. Чего ждать от погоды в Крыму рассказали в МЧС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крымский мост, пункт пропуска Чонгар и сухопутный коридор: как все работает

Очередь на Крымском мосту увеличилась до 1600 автомобилей к вечеру вторника, 18 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал заявление о пропуске грузовиков через мост.
На Чонгаре на въезде в Крыму время досмотра транспорта сократилось до 5 минут.
О том, как работает сухопутный коридор, рассказывают журналисты РИА Новости Крым.

Экс-министр культуры Крыма пойдет в колонию на 10 лет

Экс-министр культуры республики Крым Арина Новосельская осуждена на 10 лет колонии по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Нотариус и госрегистраторы осуждены за мошенничество с землей в Крыму

В Севастополе осудили нотариуса и двух сотрудников управления госрегистрации права и кадастра за мошенничество с землей на Южном берегу Крыма, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору.

Младенец, подросток и пожилая женщина в больнице после ДТП В Крыму

Двое малолетних детей, в том числе младенец, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе. Несовершеннолетний пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек под Ялтой. А у поселка Восход на трассе Симферополь – Ялта на пешеходном переходе сбили пожилую женщину.

Раскрыто давнее жестокое убийство в Симферополе

Жестокое убийство женщины, оказывавшей интимные услуги в Симферополе, раскрыто спустя 14 лет.

В горах Ялты спасли обессиленного туриста

В горах Ялты спасли мужчину с сильным обезвоживанием, обессилевшего туриста обнаружили в районе южнобережного поселка Сосняк.

В Севастополе взорвали поднятые со дна бухты сотни боеприпасов

Со дна бухты Гильзовая в Севастополе саперы подняли более 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, их уничтожили днем на спецполигоне, о взрывах, которые могут слышать жители предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Чего ждать от погоды в Крыму рассказали в МЧС

В Крыму в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами, местами скорость ветра достигнет 18 м/с, при этом ожидаются высокие риски пожаров.
 
Новости КрымаГлавное за деньНовостиКрымАрина (Вера) НовосельскаяСухопутный маршрут в КрымСухопутный коридор в Крым
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 18 июля
21:55Главные новости Крыма: 18 июля
21:25Керченская переправа временно не работает – МЧС
21:11В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО
21:07Названа причина отравления купавшихся в море детей на Кубани
20:38Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
20:06В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
19:44В Крыму 82-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила легковушка
19:31Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"
19:09Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий
18:45Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение
18:37Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
18:23Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
18:14Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке
17:55Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
17:45Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
17:42В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
17:31Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
17:24Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
17:16Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
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