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Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T18:23
2023-07-18T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Машины столкнулись в Большой Ялте, в пгт Васильевка в минувшее воскресенье днем: одна из них вылетела на встречку на повороте.В ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля Chevrolet Lanos, он получил различные травмы и был доставлен в больницу.По факту аварии правоохранители проводят проверку.Ранее 18 июля сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Симферополе, в результате которого пострадали малолетние дети, одному из которых несколько месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
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4.7
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, ялта, происшествия, крым, новости крыма
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму

В Крыму несовершеннолетний пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек

18:23 18.07.2023
 
© МЧС Республики КрымСпасатели МЧС и скорая на месте ДТП
Спасатели МЧС и скорая на месте ДТП
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Машины столкнулись в Большой Ялте, в пгт Васильевка в минувшее воскресенье днем: одна из них вылетела на встречку на повороте.

"18-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos на закруглении проезжей части вправо допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan, под управлением водителя 1980 года рождения", – сообщили в полиции.

В ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля Chevrolet Lanos, он получил различные травмы и был доставлен в больницу.
По факту аварии правоохранители проводят проверку.
Ранее 18 июля сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Симферополе, в результате которого пострадали малолетние дети, одному из которых несколько месяцев.
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