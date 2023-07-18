https://crimea.ria.ru/20230718/podrostok-gospitalizirovan-posle-dtp-v-krymu-1130151155.html
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T18:23
2023-07-18T18:23
2023-07-18T18:23
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
ялта
происшествия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123858911_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_85cdeb650b1fcae168a5cdbd03210faa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Машины столкнулись в Большой Ялте, в пгт Васильевка в минувшее воскресенье днем: одна из них вылетела на встречку на повороте.В ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля Chevrolet Lanos, он получил различные травмы и был доставлен в больницу.По факту аварии правоохранители проводят проверку.Ранее 18 июля сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Симферополе, в результате которого пострадали малолетние дети, одному из которых несколько месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123858911_74:0:693:464_1920x0_80_0_0_71165c99f0ada8a39989483b875505ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, ялта, происшествия, крым, новости крыма
Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
В Крыму несовершеннолетний пассажир попал в больницу после столкновения двух легковушек