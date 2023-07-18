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Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму

Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму

Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T18:23

2023-07-18T18:23

2023-07-18T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Два "Шевроле" столкнулись в Крыму, под Ялтой – в больницу попал 17-летний пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Машины столкнулись в Большой Ялте, в пгт Васильевка в минувшее воскресенье днем: одна из них вылетела на встречку на повороте.В ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля Chevrolet Lanos, он получил различные травмы и был доставлен в больницу.По факту аварии правоохранители проводят проверку.Ранее 18 июля сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Симферополе, в результате которого пострадали малолетние дети, одному из которых несколько месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие

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2023

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