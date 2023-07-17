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Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Евпатория – Симферополь, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T09:41
2023-07-17T09:41
2023-07-17T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Евпатория – Симферополь, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что ДТП произошло 16 июля. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Евпатории в сторону Симферополя, вблизи села Скворцово при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Note."В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Nissan Note. Водитель этого автомобиля и двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 12-летний мальчик получили травмы. Также телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в МВД по Крыму. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура контролирует ход проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавшийВ Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклистаМужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
МВД: в лобовом ДТП на трассе Евпатория-Симферополь погибла женщина и пострадали дети