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Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки
Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Евпатория – Симферополь, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T09:41
2023-07-17T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Евпатория – Симферополь, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что ДТП произошло 16 июля. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Евпатории в сторону Симферополя, вблизи села Скворцово при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Note."В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Nissan Note. Водитель этого автомобиля и двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 12-летний мальчик получили травмы. Также телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в МВД по Крыму. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура контролирует ход проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавшийВ Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклистаМужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Один погибший, четверо раненых: в Крыму лоб в лоб столкнулись иномарки

МВД: в лобовом ДТП на трассе Евпатория-Симферополь погибла женщина и пострадали дети

09:41 17.07.2023
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория
Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Евпатория – Симферополь, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Отмечается, что ДТП произошло 16 июля. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Евпатории в сторону Симферополя, вблизи села Скворцово при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Note.
"В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Nissan Note. Водитель этого автомобиля и двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 12-летний мальчик получили травмы. Также телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в МВД по Крыму.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура контролирует ход проверки.
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория
Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория
© МВД по Республике Крым
Смертельное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория
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