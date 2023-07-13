https://crimea.ria.ru/20230713/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-iyulya-1130046343.html

Главные события и заявления дня: 13 июля

Главные события и заявления дня: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Главные события и заявления дня: 13 июля

Путин заявил о вероятной приостановке участия России в зерновой сделке. Президент России уверен, что новые поставки вооружений не помогут киевскому режиму... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T21:56

2023-07-13T21:56

2023-07-13T21:56

россия

крым

сво

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

курская область

владимир путин (политик)

зерновая сделка

поставки западного оружия украине

туапсе

минцифры рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Путин заявил о вероятной приостановке участия России в зерновой сделке. Президент России уверен, что новые поставки вооружений не помогут киевскому режиму. Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в получении взятки. Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили украинские склады с боеприпасами. Российские войска за сутки отразили более 20 атак противника, уничтожив более 800 боевиков. В Курской области задержали диверсантов, работавших на ВСУ. Количество жертв наводнения в Туапсе выросло до четырех.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия может приостановить участие в зерновой сделкеРоссия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все ее пункты, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, Москва в ближайшие несколько дней подумает, как поступить, но наиболее вероятен следующий вариант: Россия приостанавливает участие в черноморской инициативе и возвращается в сделку только после выполнения всех обещаний, которые ей дал Запад.Президент также отметил, что ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем "искренне стремится" к тому, чтобы данные России обещания в рамках зерновой сделки были выполнены, однако у них "ничего не получается", поскольку западные страны не собираются исполнять взятые на себя обязательства.Новое натовское оружие только усугубит ситуацию для Украины – ПутинПоставка Киеву новых западных вооружений не повлияет на ход специальной военной операции, а только усугубит ситуацию для Украины, убежден президент России Владимир Путин.Кроме того, по словам российского лидера, такие поставки будут способствовать дальнейшему разжиганию конфликта, в чем, судя по всему, заинтересованы отдельные страны.Глава государства также сообщил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства.Путин отметил, украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военных и на поле боя уничтожаются в первую очередь. При этом горит западная бронетехника, по словам российского лидера, "даже лучше, чем советские танки Т-72".Замглавы минцифры Паршина обвиняют в получении взяткиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций главы РФ (Минцифры) Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили в Следственном комитете.Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в СК, Паршину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о заключении заместителя министра под стражу.Ночной ракетный удар: уничтожены склады с боеприпасами для ВСУВооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли групповой ракетный удар по складам с боеприпасами для украинских войск, сообщило Минобороны России.Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.Потери украинских войск за сутки превысили 850 человекВооруженные силы России отразили более 20 атак украинских подразделений на четырех направлениях, общие суточные потери противника на всей линии соприкосновения превысили 850 человек.По данным Минобороны РФ, 16 попыток прорвать оборону были предприняты на Донецком направлении, еще пять – на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении – порядка 480 военнослужащих. На Запорожском и Краснолиманском направлениях уничтожено порядка 270 боевиков, еще около 100 военных ВСУ – на Купянском и Херсонском направлениях.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск поразила 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 96 районах.В Курской области задержали россиян, работавших на ВСУСотрудники ФСБ задержали в Курской области двух россиян по подозрению в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны.Сведения могли быть использованы для диверсий и ударов в районах погрузки, содержания и путях следования российской военной техники. У задержанных изъята спецтехника и средства связи с инструкциями по выполнению заданий украинской стороны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и о приготовлении к диверсии.Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показанияКоличество погибших при наводнении в Туапсе выросло до четырехСледователи обнаружили тела четырех погибших в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Так, в поселке Тюменском нашли тела 19-летней девушки, находившейся в смытом накануне потоками воды частном доме, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ 2107 в разгул стихии.Также следователи выясняют обстоятельства гибели 58-летнего местного жителя, тело которого обнаружено в салоне "Нивы" близ села Новомихайловское, и неопознанного пока мужчины, обнаруженного на берегу моря. Смерть обоих предположительно наступила от утопления.Приговор организаторам подпольного казино в КрымуЦентральный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей Крыма, а также Республик Чувашия и Марий Эл, которые организовали работу подпольных игровых залов в Симферополе и Ялте.Как сообщили в республиканской прокуратуре, суд приговорил подсудимых к разным срокам лишения свободы от 1 до 3 лет, которые назначены условно с установлением испытательных сроков. Общая сумма штрафов, назначенных злоумышленникам, составила более 1 млн рублей. По иску прокурора с осужденных взыскан ущерб.

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https://crimea.ria.ru/20230713/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-skladam-vsu--tseli-unichtozheny-1130035748.html

https://crimea.ria.ru/20230713/naydeny-esche-dva-tela-chislo-zhertv-navodneniya-v-tuapse-vyroslo-do-chetyrekh-1130038302.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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