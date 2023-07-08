https://crimea.ria.ru/20230708/glavnye-novosti-dnya-8-iyulya-1129905865.html

Главные новости дня: 8 июля

Главные новости дня: 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Главные новости дня: 8 июля

ВС РФ отразили 11 атак украинской армии. Турция выдала главарей "Азова"* Украине. В Минобороны Украины рассказали, как будут применять кассетные боеприпасы... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T21:47

2023-07-08T21:47

2023-07-08T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили 11 атак украинской армии. Турция выдала главарей "Азова"* Украине. В Минобороны Украины рассказали, как будут применять кассетные боеприпасы. Католическая церковь призвала "очистить историческую память" о Волынской резне. Мирные жители погибли и ранены после обстрелов ВСУ российских регионов. В Крыму заявили об изменении стратегии обеспечения водой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Турция выдала главарей "Азова"* УкраинеГлавари террористического формирования "Азов"* вернулись на Украину из Турции, где находились после обмена пленными согласно договоренностям с Россией. В Кремле произошедшее назвали "абсолютным нарушением договора" как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. Согласно договору, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, напомнил он. По словам Пескова, на фоне провалов ВСУ в контрнаступлении на этот шаг Анкару как члена НАТО вынудили пойти в преддверии саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и Россия это хорошо понимает.Кассетные боеприпасы для КиеваГлава минобороны Украины Алексей Резников назвал пять принципов, в соответствии с которым Киев будет применять полученные от США кассетные боеприпасы в конфликте с Россией. Один из них связан с намерением "освободить" утраченные Украиной территории. При этом Киев не будет использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Белого дома о поставках Украине кассетных боеприпасов "очередной циничной попыткой продлить агонию нынешних украинских властей", не считаясь с жертвами среди мирного населения. По ее словам, в США прекрасно понимают: обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. И поэтому, поставляя кассетные бомбы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов мирных жителей.Католическая церковь решила простить Волынскую резнюГлавы католических церквей Польши и Украины подписали совместное заявление "о прощении и примирении между польским и украинским народами", призвав очистить историческую память о Волынской резне. Выступая на мероприятии, глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что гордится тем, что именно католические церкви стали инициаторами такого примирения, "которое может строиться только на правде и справедливости".В украинском Союзе православных журналистов, комментируя произошедшее, задались вопросом: справедливо ли, что Шевчук от лица всего украинского народа "примиряется" за Волынскую резню?Очередные жертвы обстрелов ВСУВ Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что обстрелы велись из РСЗО, артиллерии, гранатометов и минометов. Возвращение жителей Шебекино из пунктов временного размещения приостановили из-за ночных обстрелов. В Херсонской области сообщили о гибели мирных жителей – за сутки было более 100 прилетов.ВС РФ отражают атаки украинской армииПо информации Минобороны России, ВСУ в течение суток пытались атаковать на трех направлениях 11 раз. Все атаки были отражены, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили порядка 800 человек. В ведомстве также сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений. В частности министр оценил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 "Прорыв", а также отработку контрактниками навыков боевых действий в различной обстановке, в том числе в условиях городского боя.В Крыму заявили об изменении стратегии обеспечения водойКрым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС, об этом сообщил глава госсовета РК Владимир Константинов. Часть мероприятий будет направлена на создание устойчивого запаса воды в водохранилищах региона, отметил он, и перечислил пути решения проблемы. * Запрещенная в России террористическая организация.

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https://crimea.ria.ru/20230708/kassetnye-boepripasy-na-vooruzhenii-kieva-voennye-eksperty-otsenili-ugrozy-1129903762.html

https://crimea.ria.ru/20230708/vyvoz-tsennostey-iz-lavry--udar-po-russkoy-dukhovnoy-kulture-mnenie---1129895320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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