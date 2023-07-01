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Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели
Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели
Заявления Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер", полная боевая готовность белорусской армии, ситуация на Антоновском мосту в Херсонской области, землетрясения в... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T19:07
2023-07-01T19:07
новости
попытка вооруженного мятежа в россии
крым
россия
владимир путин (политик)
железные дороги крыма
сво
землетрясение в таджикистане
антоновский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Заявления Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер", полная боевая готовность белорусской армии, ситуация на Антоновском мосту в Херсонской области, землетрясения в Таджикистане, повреждение железнодорожных путей и длинные выходные в Крыму.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Заявление ПутинаПрезидент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, поблагодарив граждан за патриотизм и высокую консолидацию общества во время попытки вооруженного мятежа. В частности, президент поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий.Распоряжение ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне попытки вооруженного мятежа в России отдал все распоряжения по приведению вооруженных сил республики в полную боевую готовность. Белорусский лидер добавил, что на фоне событий в России белорусская оппозиция также готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".ЧП на железной дороге в Крыму27 июня в Кировском районе Крыма из-за постороннего вмешательства были повреждены железнодорожные пути в Кировском районе Крыма. В результате ЧП никто не пострадал. Спустя несколько часов движение поездов восстановили, все задержанные рейсы отправились к месту назначения.Ситуация на Антоновском мостуУкраинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег, заявил 29 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо. В субботу, 1 июля, врио главы региона сообщил, что Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.Землетрясение в ТаджикистанеСильное землетрясение на этой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Длинные выходные в КрымуНа этой неделе крымчане отдыхают три дня по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, наряду с государственными выходными в Крыму дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем была объявлена пятница, 30 июня. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.
https://crimea.ria.ru/20230627/putin-na-chvk-vagner-iz-gosbyudzheta-za-god-bylo-vydeleno-86-mlrd-rubley-1129671517.html
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Новости
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новости, попытка вооруженного мятежа в россии, крым, россия, владимир путин (политик), железные дороги крыма, сво, землетрясение в таджикистане, антоновский мост
Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

19:07 01.07.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Заявления Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер", полная боевая готовность белорусской армии, ситуация на Антоновском мосту в Херсонской области, землетрясения в Таджикистане, повреждение железнодорожных путей и длинные выходные в Крыму.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Заявление Путина

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, поблагодарив граждан за патриотизм и высокую консолидацию общества во время попытки вооруженного мятежа. В частности, президент поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 15:38
Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей

Распоряжение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне попытки вооруженного мятежа в России отдал все распоряжения по приведению вооруженных сил республики в полную боевую готовность. Белорусский лидер добавил, что на фоне событий в России белорусская оппозиция также готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".

ЧП на железной дороге в Крыму

27 июня в Кировском районе Крыма из-за постороннего вмешательства были повреждены железнодорожные пути в Кировском районе Крыма. В результате ЧП никто не пострадал. Спустя несколько часов движение поездов восстановили, все задержанные рейсы отправились к месту назначения.

Ситуация на Антоновском мосту

Украинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег, заявил 29 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В субботу, 1 июля, врио главы региона сообщил, что Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
08:33
Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста

Землетрясение в Таджикистане

Сильное землетрясение на этой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Длинные выходные в Крыму

На этой неделе крымчане отдыхают три дня по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, наряду с государственными выходными в Крыму дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем была объявлена пятница, 30 июня. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.
 
НовостиПопытка вооруженного мятежа в РоссииКрымРоссияВладимир Путин (политик)Железные дороги КрымаСВОЗемлетрясение в ТаджикистанеАнтоновский мост
 
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19:56Главные события и заявления дня: 1 июля
19:39Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических
19:07Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели
18:46Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
18:24Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотра
18:03Каким будет июль в Крыму
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