Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Заявления Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер", полная боевая готовность белорусской армии, ситуация на Антоновском мосту в Херсонской области, землетрясения в Таджикистане, повреждение железнодорожных путей и длинные выходные в Крыму.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.
Заявление Путина
Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, поблагодарив граждан за патриотизм и высокую консолидацию общества во время попытки вооруженного мятежа. В частности, президент поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий.
Распоряжение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне попытки вооруженного мятежа в России отдал все распоряжения по приведению вооруженных сил республики в полную боевую готовность. Белорусский лидер добавил, что на фоне событий в России белорусская оппозиция также готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".
ЧП на железной дороге в Крыму
27 июня в Кировском районе Крыма из-за постороннего вмешательства были повреждены железнодорожные пути в Кировском районе Крыма. В результате ЧП никто не пострадал. Спустя несколько часов движение поездов восстановили, все задержанные рейсы отправились к месту назначения.
Ситуация на Антоновском мосту
Украинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег, заявил 29 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В субботу, 1 июля, врио главы региона сообщил, что Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.
Землетрясение в Таджикистане
Сильное землетрясение на этой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Длинные выходные в Крыму
На этой неделе крымчане отдыхают три дня по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, наряду с государственными выходными в Крыму дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем была объявлена пятница, 30 июня. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.