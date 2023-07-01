https://crimea.ria.ru/20230701/zayavleniya-putina-i-chp-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-top-novostey-nedeli-1129751904.html

Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели

Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели

Заявления Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер", полная боевая готовность белорусской армии, ситуация на Антоновском мосту в Херсонской области, землетрясения в... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T19:07

2023-07-01T19:07

2023-07-01T19:07

новости

попытка вооруженного мятежа в россии

крым

россия

владимир путин (политик)

железные дороги крыма

сво

землетрясение в таджикистане

антоновский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Заявления Путина по ситуации с ЧВК "Вагнер", полная боевая готовность белорусской армии, ситуация на Антоновском мосту в Херсонской области, землетрясения в Таджикистане, повреждение железнодорожных путей и длинные выходные в Крыму.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Заявление ПутинаПрезидент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, поблагодарив граждан за патриотизм и высокую консолидацию общества во время попытки вооруженного мятежа. В частности, президент поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий.Распоряжение ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне попытки вооруженного мятежа в России отдал все распоряжения по приведению вооруженных сил республики в полную боевую готовность. Белорусский лидер добавил, что на фоне событий в России белорусская оппозиция также готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".ЧП на железной дороге в Крыму27 июня в Кировском районе Крыма из-за постороннего вмешательства были повреждены железнодорожные пути в Кировском районе Крыма. В результате ЧП никто не пострадал. Спустя несколько часов движение поездов восстановили, все задержанные рейсы отправились к месту назначения.Ситуация на Антоновском мостуУкраинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег, заявил 29 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо. В субботу, 1 июля, врио главы региона сообщил, что Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.Землетрясение в ТаджикистанеСильное землетрясение на этой неделе произошло в Таджикистане, толчки зафиксировали приборы сразу 16 научных организаций по всему миру. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5 баллов. Толчки произошли на глубине 133 км, на расстоянии 40 км от 30-тысячного таджикского города Хорога и в 271 км от афганской Кундузы, с населением более 160 тысяч человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Длинные выходные в КрымуНа этой неделе крымчане отдыхают три дня по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, наряду с государственными выходными в Крыму дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем была объявлена пятница, 30 июня. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-na-chvk-vagner-iz-gosbyudzheta-za-god-bylo-vydeleno-86-mlrd-rubley-1129671517.html

https://crimea.ria.ru/20230701/rossiyskie-voennye-okonchatelno-zachistili-zonu-u-antonovskogo-mosta-1129743557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, попытка вооруженного мятежа в россии, крым, россия, владимир путин (политик), железные дороги крыма, сво, землетрясение в таджикистане, антоновский мост