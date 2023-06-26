https://crimea.ria.ru/20230626/krymchan-zhdut-korotkaya-rabochaya-nedelya-i-tri-vkhodnykh-1129629094.html

Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных

Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных

В Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю праздника Курбан-байрам. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T13:04

2023-06-26T13:04

2023-06-26T13:04

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю праздника Курбан-байрам.Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем объявлена пятница, 30 июня.Таким образом, крымчане будут работать четыре дня – с 26 по 29 июня включительно, после чего последуют три выходных. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.Как сообщалось, в июне в Крыму уже дважды были короткие рабочие недели и длинные выходные – по случаю Троицы и Дня России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет отдыхать в июнеКрымчан ждет короткая рабочая неделяВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, общество, отдых, крым, сергей аксенов