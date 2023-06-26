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Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных
Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных
В Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю праздника Курбан-байрам. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T13:04
2023-06-26T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю праздника Курбан-байрам.Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем объявлена пятница, 30 июня.Таким образом, крымчане будут работать четыре дня – с 26 по 29 июня включительно, после чего последуют три выходных. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.Как сообщалось, в июне в Крыму уже дважды были короткие рабочие недели и длинные выходные – по случаю Троицы и Дня России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым будет отдыхать в июнеКрымчан ждет короткая рабочая неделяВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
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РИА Новости Крым
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новости крыма, общество, отдых, крым, сергей аксенов
Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных

В Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя из-за Курбан-байрама

13:04 26.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПразднование Курбан-байрама в Симферополе
Празднование Курбан-байрама в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя по случаю праздника Курбан-байрам.
Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем объявлена пятница, 30 июня.
Таким образом, крымчане будут работать четыре дня – с 26 по 29 июня включительно, после чего последуют три выходных. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.
Как сообщалось, в июне в Крыму уже дважды были короткие рабочие недели и длинные выходные – по случаю Троицы и Дня России.
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