https://crimea.ria.ru/20230627/dvizhenie-poezdov-v-krymu-posle-povrezhdeniya-zhd-putey-vosstanovleno-1129664076.html

Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено

Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено

В Крыму восстановлено движение поездов после происшествия в Кировском районе, все задержанные рейсы отправились к месту назначения. Об этом сообщил перевозчик... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T13:13

2023-06-27T13:13

2023-06-27T13:31

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крымская железная дорога (кжд)

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму восстановлено движение поездов после происшествия в Кировском районе, все задержанные рейсы отправились к месту назначения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервс Экспресс".О повреждении ж/д путей сообщил во вторник утром глава республики Сергей Аксенов. Пострадавших нет. Из-за инцидента были задержаны поезда и электрички.Движение было восстановлено в течение четырех часов. Причина происшествия не названа.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часуЖелезнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, расписание поездов, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), сергей аксенов