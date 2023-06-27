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Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено
Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено
В Крыму восстановлено движение поездов после происшествия в Кировском районе, все задержанные рейсы отправились к месту назначения. Об этом сообщил перевозчик... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:13
2023-06-27T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму восстановлено движение поездов после происшествия в Кировском районе, все задержанные рейсы отправились к месту назначения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервс Экспресс".О повреждении ж/д путей сообщил во вторник утром глава республики Сергей Аксенов. Пострадавших нет. Из-за инцидента были задержаны поезда и электрички.Движение было восстановлено в течение четырех часов. Причина происшествия не названа.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часуЖелезнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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новости, новости крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, расписание поездов, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), сергей аксенов
Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено

В Крыму восстановили движение поездов после ЧП на ж/д путях в Кировском районе

13:13 27.06.2023 (обновлено: 13:31 27.06.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Новая ливрея поезда "Таврия"
Новая ливрея поезда Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Крыму восстановлено движение поездов после происшествия в Кировском районе, все задержанные рейсы отправились к месту назначения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервс Экспресс".
О повреждении ж/д путей сообщил во вторник утром глава республики Сергей Аксенов. Пострадавших нет. Из-за инцидента были задержаны поезда и электрички.

"В Крыму восстановлено движение поездов. Все задержанные поезда отправились к месту назначения. Речь идет о поездах: 27/28 Москва – Симферополь; №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория; №191/192 Уфа – Симферополь. Приносим извинения пассажирам за неудобства", - сообщили в Telegram-канале оператора.

Движение было восстановлено в течение четырех часов. Причина происшествия не названа.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.
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НовостиНовости КрымаГранд Сервис ЭкспрессТранспортРасписание поездовЖелезная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)Сергей Аксенов
 
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