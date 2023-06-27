ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу
Пассажиров задержанного из-за ЧП на ж/д путях в Крыму поезда отправят автобусами
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров задержанного из-за повреждения железной дороги в Крыму поезда отправят до пункта назначения автобусами, ремонт путей продолжается. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Пассажиры поезда №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будут доставлены в Евпаторию на автобусах. В ближайшее время они будут поданы под посадку на станцию Кировское. Пассажиры поезда №27/28 Москва – Симферополь в настоящий момент ожидают продолжения движения в поезде. Кондиционеры работают исправно", - сообщил перевозчик в своем Telegram-канале.
Задержка электричек
По информации республиканских властей, наряду с двумя поездами дальнего следования из-за происшествия задерживаются две электрички.
"В связи с повреждением железнодорожного полотна для пассажиров, пользующихся поездами пригородного сообщения, организованы перевозки автобусами по маршруту Владиславовка - Семь колодезей и обратно", - проинформировал министр транспорта региона Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что автобусы отправляются по мере наполнения.
Повреждение путей в Кировском районе
Во вторник утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.
"Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", - проинформировал глава региона.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.
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