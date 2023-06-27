https://crimea.ria.ru/20230627/chp-na-zheleznoy-doroge-v-kirovskom-rayone-kryma-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129661625.html

ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу

ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 27.06.2023

ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу

Пассажиров задержанного из-за повреждения железной дороги в Крыму поезда отправят до пункта назначения автобусами, ремонт путей продолжается. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T12:26

2023-06-27T12:26

2023-06-27T12:26

железные дороги крыма

транспорт

крым

диверсия

расписание поездов

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров задержанного из-за повреждения железной дороги в Крыму поезда отправят до пункта назначения автобусами, ремонт путей продолжается. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Задержка электричекПо информации республиканских властей, наряду с двумя поездами дальнего следования из-за происшествия задерживаются две электрички.Он уточнил, что автобусы отправляются по мере наполнения.Повреждение путей в Кировском районеВо вторник утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-diversii-i-avarii---trevozhnaya-statistika-za-polgoda-1129658917.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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