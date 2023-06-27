Рейтинг@Mail.ru
ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230627/chp-na-zheleznoy-doroge-v-kirovskom-rayone-kryma-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129661625.html
ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу
ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 27.06.2023
ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу
Пассажиров задержанного из-за повреждения железной дороги в Крыму поезда отправят до пункта назначения автобусами, ремонт путей продолжается. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:26
2023-06-27T12:26
железные дороги крыма
транспорт
крым
диверсия
расписание поездов
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129597088_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_dcf778b9439f3677b0a5fb750ea721d7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров задержанного из-за повреждения железной дороги в Крыму поезда отправят до пункта назначения автобусами, ремонт путей продолжается. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Задержка электричекПо информации республиканских властей, наряду с двумя поездами дальнего следования из-за происшествия задерживаются две электрички.Он уточнил, что автобусы отправляются по мере наполнения.Повреждение путей в Кировском районеВо вторник утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-diversii-i-avarii---trevozhnaya-statistika-za-polgoda-1129658917.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129597088_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_eb52a30492e177b7c809e6e233a12c9f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
железные дороги крыма, транспорт, крым, диверсия, расписание поездов, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс
ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу

Пассажиров задержанного из-за ЧП на ж/д путях в Крыму поезда отправят автобусами

12:26 27.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоезд сообщением Москва - Воронеж
Поезд сообщением Москва - Воронеж - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пассажиров задержанного из-за повреждения железной дороги в Крыму поезда отправят до пункта назначения автобусами, ремонт путей продолжается. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Пассажиры поезда №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будут доставлены в Евпаторию на автобусах. В ближайшее время они будут поданы под посадку на станцию Кировское. Пассажиры поезда №27/28 Москва – Симферополь в настоящий момент ожидают продолжения движения в поезде. Кондиционеры работают исправно", - сообщил перевозчик в своем Telegram-канале.

Задержка электричек

По информации республиканских властей, наряду с двумя поездами дальнего следования из-за происшествия задерживаются две электрички.
"В связи с повреждением железнодорожного полотна для пассажиров, пользующихся поездами пригородного сообщения, организованы перевозки автобусами по маршруту Владиславовка - Семь колодезей и обратно", - проинформировал министр транспорта региона Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что автобусы отправляются по мере наполнения.

Повреждение путей в Кировском районе

Во вторник утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам.
"Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", - проинформировал глава региона.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последние месяцы. 21 июня аналогичный инцидент произошел в Феодосии, 11 июня - в Кировском районе, 23 февраля - в Бахчисарайском районе. Самое серьезное ЧП случилось на ж/д путях 18 мая. На перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Подробнее о происшествиях на железной дороге в регионе читайте в материале РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма
Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
В Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
11:49
Происшествия на железной дороге в Крыму
 
Железные дороги КрымаТранспортКрымДиверсияРасписание поездовЖелезная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)Гранд Сервис Экспресс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
14:08Золотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом
13:49Названа причина ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма
13:38В Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по Украине
13:28Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну
13:24Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
13:13Движение поездов в Крыму после повреждения ж/д путей восстановлено
12:50Когда возобновят движение поездов в Кировском районе Крыма
12:45РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам
12:26ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу
12:24Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
12:16Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
12:06"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил
12:02Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму
11:49Происшествия на железной дороге в Крыму
11:43Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
11:22В Керчи 15 улиц на день остались без газа
11:06Дело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБ
11:04Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовность
10:45Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа
Лента новостейМолния