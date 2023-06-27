https://crimea.ria.ru/20230627/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-iyunya-1129679061.html

Главные события и заявления дня: 27 июня

Главные события и заявления дня: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Главные события и заявления дня: 27 июня

Путин встретился с военнослужащими и силовиками, которые участвовали в пресечении мятежа группы "Вагнер". ФСБ прекратила уголовное дело о вооруженном мятеже... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T21:52

2023-06-27T21:52

2023-06-27T21:52

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дороги в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Путин встретился с военнослужащими и силовиками, которые участвовали в пресечении мятежа группы "Вагнер". ФСБ прекратила уголовное дело о вооруженном мятеже. "Вагнер" передает тяжелую технику Вооруженным силам РФ. Озвучены обновленные данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Российские военные за сутки отбили 12 атак противника на трех направлениях. Ремонт дороги к Азовскому морю в ДНР завершится в августе. Госдума ввела уголовную ответственность за незаконные действия коллекторов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поблагодарил военных и силовиков за предотвращение гражданской войныРоссийские военнослужащие в ситуации с попыткой вооруженного мятежа действовали четко и слаженно и фактически предотвратили гражданскую войну. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами подразделений Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.Российский лидер отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических объектов, безопасность приграничных регионов и прочность тыла Вооруженных сил. Благодаря этим действиям России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны специальной военной операции.Уголовное дело против "Вагнера" прекращеноУголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" прекращено, сообщил во вторник центр общественных связей ФСБ.Как отметили в ведомстве, в ходе расследования установлено, что его участники 24 июня "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления". С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела.В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии. Техника будет передана в действующие подразделения ВС РФ.Минус 259 танков и 780 бронемашин: обновленные данные о потерях ВСУПрезидент РФ Владимир путин на встрече с военнослужащими сообщил, что с момента начала контрнаступления украинские войска потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Только на Ореховском направлении в Запорожской области, которое противник считает главным направлением удара, и только за последнюю неделю потери ВСУ в технике составили 280 единиц, из них 41 танк.Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу оценить заслуги отличившихся военнослужащих госнаградами.Отбиты 12 атак, уничтожены 600 боевиков: итоги прошедших суток в зоне СВОЗа прошедшие сутки российские военные отбили 12 попыток атак ВСУ на трех направлениях: две – на Красно-Лиманском, семь – на Донецком, три – на Южно-Донецком.Всего за сутки украинские войска безвозвратно потеряли более 600 человек и порядка 40 единиц техники.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.В частности, в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Ремонт дороги к Азовскому морю в ДНР завершится в августеРемонт автодороги от Амвросиевки в ДНР до Мариуполя завершат в августе, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 120 километров. В настоящее время завершены работы на самом большом участке протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30 процентов.Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов.Коллекторам будет грозить тюрьма за насилие и порчу имуществаГосдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов.Отныне коллекторам и работникам банков и микрофинансовых организаций грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ или тюрьмы на тот же срок за угрозы применения насилия, повреждение имущества и шантаж.Если такие действия совершила группа лиц по предварительному сговору, с применением не опасного для жизни насилия или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, виновным будет грозить от трех до семи лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.Те же деяния, совершенные организованной группой с применением опасного для жизни или здоровья насилия, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-na-chvk-vagner-iz-gosbyudzheta-za-god-bylo-vydeleno-86-mlrd-rubley-1129671517.html

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-nazval-poteri-vsu-posle-nachala-kontrnastupleniya-1129670732.html

https://crimea.ria.ru/20230627/v-dnr-zavershayut-remont-120-kilometrovoy-dorogi-k-azovskomu-moryu-1129656186.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное за день, украина, сво, потери всу , попытка вооруженного мятежа в россии, новости, дороги в новых регионах россии