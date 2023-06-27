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Главные события и заявления дня: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Главные события и заявления дня: 27 июня
Главные события и заявления дня: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Главные события и заявления дня: 27 июня
Путин встретился с военнослужащими и силовиками, которые участвовали в пресечении мятежа группы "Вагнер". ФСБ прекратила уголовное дело о вооруженном мятеже... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T21:52
2023-06-27T21:52
россия
главное за день
украина
сво
потери всу
попытка вооруженного мятежа в россии
новости
дороги в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Путин встретился с военнослужащими и силовиками, которые участвовали в пресечении мятежа группы "Вагнер". ФСБ прекратила уголовное дело о вооруженном мятеже. "Вагнер" передает тяжелую технику Вооруженным силам РФ. Озвучены обновленные данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Российские военные за сутки отбили 12 атак противника на трех направлениях. Ремонт дороги к Азовскому морю в ДНР завершится в августе. Госдума ввела уголовную ответственность за незаконные действия коллекторов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поблагодарил военных и силовиков за предотвращение гражданской войныРоссийские военнослужащие в ситуации с попыткой вооруженного мятежа действовали четко и слаженно и фактически предотвратили гражданскую войну. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами подразделений Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.Российский лидер отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических объектов, безопасность приграничных регионов и прочность тыла Вооруженных сил. Благодаря этим действиям России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны специальной военной операции.Уголовное дело против "Вагнера" прекращеноУголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" прекращено, сообщил во вторник центр общественных связей ФСБ.Как отметили в ведомстве, в ходе расследования установлено, что его участники 24 июня "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления". С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела.В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии. Техника будет передана в действующие подразделения ВС РФ.Минус 259 танков и 780 бронемашин: обновленные данные о потерях ВСУПрезидент РФ Владимир путин на встрече с военнослужащими сообщил, что с момента начала контрнаступления украинские войска потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Только на Ореховском направлении в Запорожской области, которое противник считает главным направлением удара, и только за последнюю неделю потери ВСУ в технике составили 280 единиц, из них 41 танк.Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу оценить заслуги отличившихся военнослужащих госнаградами.Отбиты 12 атак, уничтожены 600 боевиков: итоги прошедших суток в зоне СВОЗа прошедшие сутки российские военные отбили 12 попыток атак ВСУ на трех направлениях: две – на Красно-Лиманском, семь – на Донецком, три – на Южно-Донецком.Всего за сутки украинские войска безвозвратно потеряли более 600 человек и порядка 40 единиц техники.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.В частности, в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Ремонт дороги к Азовскому морю в ДНР завершится в августеРемонт автодороги от Амвросиевки в ДНР до Мариуполя завершат в августе, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 120 километров. В настоящее время завершены работы на самом большом участке протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30 процентов.Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов.Коллекторам будет грозить тюрьма за насилие и порчу имуществаГосдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов.Отныне коллекторам и работникам банков и микрофинансовых организаций грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ или тюрьмы на тот же срок за угрозы применения насилия, повреждение имущества и шантаж.Если такие действия совершила группа лиц по предварительному сговору, с применением не опасного для жизни насилия или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, виновным будет грозить от трех до семи лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.Те же деяния, совершенные организованной группой с применением опасного для жизни или здоровья насилия, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20230627/putin-na-chvk-vagner-iz-gosbyudzheta-za-god-bylo-vydeleno-86-mlrd-rubley-1129671517.html
https://crimea.ria.ru/20230627/putin-nazval-poteri-vsu-posle-nachala-kontrnastupleniya-1129670732.html
https://crimea.ria.ru/20230627/v-dnr-zavershayut-remont-120-kilometrovoy-dorogi-k-azovskomu-moryu-1129656186.html
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РИА Новости Крым
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96
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россия, главное за день, украина, сво, потери всу , попытка вооруженного мятежа в россии, новости, дороги в новых регионах россии
Главные события и заявления дня: 27 июня

Главные события и заявления вторника, 27 июня

21:52 27.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Путин встретился с военнослужащими и силовиками, которые участвовали в пресечении мятежа группы "Вагнер". ФСБ прекратила уголовное дело о вооруженном мятеже. "Вагнер" передает тяжелую технику Вооруженным силам РФ. Озвучены обновленные данные о потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Российские военные за сутки отбили 12 атак противника на трех направлениях. Ремонт дороги к Азовскому морю в ДНР завершится в августе. Госдума ввела уголовную ответственность за незаконные действия коллекторов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин поблагодарил военных и силовиков за предотвращение гражданской войны
Российские военнослужащие в ситуации с попыткой вооруженного мятежа действовали четко и слаженно и фактически предотвратили гражданскую войну. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами подразделений Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.
Российский лидер отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических объектов, безопасность приграничных регионов и прочность тыла Вооруженных сил. Благодаря этим действиям России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны специальной военной операции.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
15:38
Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей
Уголовное дело против "Вагнера" прекращено
Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" прекращено, сообщил во вторник центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, в ходе расследования установлено, что его участники 24 июня "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления". С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела.
В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что группа "Вагнер" готовится передать тяжелую военную технику подразделениям российской армии. Техника будет передана в действующие подразделения ВС РФ.
Минус 259 танков и 780 бронемашин: обновленные данные о потерях ВСУ
Президент РФ Владимир путин на встрече с военнослужащими сообщил, что с момента начала контрнаступления украинские войска потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Только на Ореховском направлении в Запорожской области, которое противник считает главным направлением удара, и только за последнюю неделю потери ВСУ в технике составили 280 единиц, из них 41 танк.
Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу оценить заслуги отличившихся военнослужащих госнаградами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
15:15
Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления
Отбиты 12 атак, уничтожены 600 боевиков: итоги прошедших суток в зоне СВО
За прошедшие сутки российские военные отбили 12 попыток атак ВСУ на трех направлениях: две – на Красно-Лиманском, семь – на Донецком, три – на Южно-Донецком.
Всего за сутки украинские войска безвозвратно потеряли более 600 человек и порядка 40 единиц техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
В частности, в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Ремонт дороги к Азовскому морю в ДНР завершится в августе
Ремонт автодороги от Амвросиевки в ДНР до Мариуполя завершат в августе, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 120 километров. В настоящее время завершены работы на самом большом участке протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30 процентов.
Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов.
Ремонт дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
10:01
В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю
Коллекторам будет грозить тюрьма за насилие и порчу имущества
Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов.
Отныне коллекторам и работникам банков и микрофинансовых организаций грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо до пяти лет принудительных работ или тюрьмы на тот же срок за угрозы применения насилия, повреждение имущества и шантаж.
Если такие действия совершила группа лиц по предварительному сговору, с применением не опасного для жизни насилия или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, виновным будет грозить от трех до семи лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Те же деяния, совершенные организованной группой с применением опасного для жизни или здоровья насилия, будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.
 
РоссияГлавное за деньУкраинаСВОПотери ВСУПопытка вооруженного мятежа в РоссииНовостиДороги в новых регионах России
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Главные события и заявления дня: 27 июня
21:36Главные новости Крыма: 27 июня
21:11В России опять выросло число пациентов с COVID–19
20:53США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список
20:37Реликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза
20:17В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
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