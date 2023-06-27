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Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну
Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну
Российские военнослужащие в ситуации с попыткой вооруженного мятежа действовали четко и слаженно и фактически предотвратили гражданскую войну. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:28
2023-06-27T13:40
владимир путин (политик)
россия
армия и флот
попытка вооруженного мятежа в россии
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ситуации с попыткой вооруженного мятежа действовали четко и слаженно и фактически предотвратили гражданскую войну. Об этом заявил президент Владимир Путин на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.Он отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла Вооруженных сил и всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте.Путин отметил, что благодаря этим действиям России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны специальной военной операции.Российский лидер также попросил присутствующих почтить минутой молчания память российских летчиков, погибших 24 июня. Они с честью выполнили свой долг, подчеркнул президент.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер".Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героевДело о вооруженном мятеже прекращено - ФСБПутин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников
https://crimea.ria.ru/20230626/obraschenie-putina-k-rossiyanam-glavnoe-1129653693.html
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владимир путин (политик), россия, армия и флот, попытка вооруженного мятежа в россии, вооруженные силы россии, новости
Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну

Путин обратился к военным: вы действовали четко и фактически остановили гражданскую войну

13:28 27.06.2023 (обновлено: 13:40 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ситуации с попыткой вооруженного мятежа действовали четко и слаженно и фактически предотвратили гражданскую войну. Об этом заявил президент Владимир Путин на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа.
"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего", – сказал глава государства.
Он отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла Вооруженных сил и всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте.
Путин отметил, что благодаря этим действиям России не пришлось снимать боевые подразделения с зоны специальной военной операции.
Российский лидер также попросил присутствующих почтить минутой молчания память российских летчиков, погибших 24 июня. Они с честью выполнили свой долг, подчеркнул президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Вчера, 23:28
Обращение Путина к россиянам: главное

Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер".
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Владимир Путин (политик)РоссияАрмия и флотПопытка вооруженного мятежа в РоссииВооруженные силы РоссииНовости
 
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