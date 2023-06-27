https://crimea.ria.ru/20230627/v-dnr-zavershayut-remont-120-kilometrovoy-dorogi-k-azovskomu-moryu-1129656186.html

В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю

В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю

Ремонт автодороги от Амвросиевки в Донецкой Народной Республике до Мариуполя завершат в августе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T10:01

2023-06-27T10:01

2023-06-27T10:01

донецкая народная республика (днр)

марат хуснуллин

дороги в новых регионах россии

новые регионы россии

азовское море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27июн - РИА Новости Крым. Ремонт автодороги от Амвросиевки в Донецкой Народной Республике до Мариуполя завершат в августе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 120 километров. В настоящее время завершены работы на самом большом участке протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30 процентов.Дорожники ремонтируют дорогу от Амвросиевки до Мариуполя и мост через реку Средний Еланчик.Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов. В прошлом году в Запорожской области отремонтировали более 100 километров дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. На территории Херсонской и Запорожской областей ремонтируют около 200 километров дорог, на подъезде в Крым идет расширение автодороги до четырех полос.Ранее вице-премьер заявлял, что на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных.Читайте также на РИА Новости Крым:Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина ПутинуХуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорогКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, дороги в новых регионах россии, новые регионы россии, азовское море, новости