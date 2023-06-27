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В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю
В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю - РИА Новости Крым, 27.06.2023
В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю
Ремонт автодороги от Амвросиевки в Донецкой Народной Республике до Мариуполя завершат в августе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T10:01
2023-06-27T10:01
донецкая народная республика (днр)
марат хуснуллин
дороги в новых регионах россии
новые регионы россии
азовское море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27июн - РИА Новости Крым. Ремонт автодороги от Амвросиевки в Донецкой Народной Республике до Мариуполя завершат в августе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 120 километров. В настоящее время завершены работы на самом большом участке протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30 процентов.Дорожники ремонтируют дорогу от Амвросиевки до Мариуполя и мост через реку Средний Еланчик.Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов. В прошлом году в Запорожской области отремонтировали более 100 километров дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. На территории Херсонской и Запорожской областей ремонтируют около 200 километров дорог, на подъезде в Крым идет расширение автодороги до четырех полос.Ранее вице-премьер заявлял, что на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных.Читайте также на РИА Новости Крым:Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина ПутинуХуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорогКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, дороги в новых регионах россии, новые регионы россии, азовское море, новости
В ДНР завершают ремонт 120-километровой дороги к Азовскому морю

Хуснуллин: жители ДНР смогут доехать до Азовского моря по обновленной дороге в августе

10:01 27.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Херсонской области
Ремонт дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27июн - РИА Новости Крым. Ремонт автодороги от Амвросиевки в Донецкой Народной Республике до Мариуполя завершат в августе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 120 километров. В настоящее время завершены работы на самом большом участке протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30 процентов.
Дорожники ремонтируют дорогу от Амвросиевки до Мариуполя и мост через реку Средний Еланчик.
"Бригады трудятся круглосуточно, и уже в августе жители восточных районов ДНР смогут добраться по отремонтированной автотрассе до Азовского побережья", – написал в своем Telegram-канале вице-премьер.
Всего до конца года в республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов. В прошлом году в Запорожской области отремонтировали более 100 километров дорог, в том числе участок от Приморска до Мелитополя. На территории Херсонской и Запорожской областей ремонтируют около 200 километров дорог, на подъезде в Крым идет расширение автодороги до четырех полос.
Ранее вице-премьер заявлял, что на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Марат ХуснуллинДороги в новых регионах РоссииНовые регионы РоссииАзовское мореНовости
 
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