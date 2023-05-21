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Главные события и заявления дня: 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Главные события и заявления дня: 21 мая
Главные события и заявления дня: 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Главные события и заявления дня: 21 мая
Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. Умер замглавы Минобрнауки России Кучеренко. Следком РФ объявил в розыск прокурора и судью Международного... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T19:58
2023-05-21T19:58
россия
украина
польша
сво
новости
главное за день
артемовск
мус
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. Умер замглавы Минобрнауки России Кучеренко. Следком РФ объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда. Российские военные за сутки уничтожили более 460 боевиков и сбили 15 ракет HIMARS и Storm Shadow. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Фурам из Польши хотят запретить ездить по России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поздравил бойцов с освобождением АртемовскаПрезидент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военнослужащих Вооруженных сил за совместную работу по освобождению Артемовска, которая успешно завершилась 20 мая.Отмечается, что все отличившиеся в боевых действиях военнослужащие будут представлены к государственным наградам.Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что освобождение Артемовска имеет стратегическое значение, поскольку этот город занимает ключевое положение в агломерации донбасского кольца Славянск – Краматорск – Константиновка – Часов Яр – Артемовск – Северск. По словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.Военный эксперт также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих. Кроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима, отметил аналитик.Замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко скоропостижно скончалсяЗаместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Трагедия случилась накануне во время возвращения с Кубы в Москву российской делегации.Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась в российскую столицу. Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь, но спасти мужчину не удалось.О причинах смерти Кучеренко не сообщается.Прокурор и судья МУС объявлены в розыскСледственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио Сальваторе Айтале, причастным к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой в феврале этого года.Согласно УК РФ, прокурор обвиняется в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, незаконном обвинении лиц в совершении особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.Судье МУС инкриминируется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.На основании постановления следователя Ахмад и Айтала объявлены в розыск.Успехи российских войск в зоне СВОРоссийские военные за сутки уничтожили порядка 430 украинских боевиков и около 50 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери противник традиционно понес на Донецком направлении – порядка 220 человек, в том числе до 100 боевиков – в Артемовске.Также бойцы Вооруженных сил РФ за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях.Кроме того, российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Украина получит очередную партию оружия из СШАПентагон объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Решение принято по итогам встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.Пакет включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 155-мм и 105 мм, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, грузовики для транспортировки тяжелой техники.Польские фуры могут не пустить в РоссиюПредседатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить фурам из Польши проезд по территории России. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на Совете Думы в понедельник.По словам главы нижней палаты парламента, издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.Свою инициативу Володин объяснил тем, что Польша "поступает подло и ведет себя по-хамски", снося памятники советскому солдату-освободителю, закрывая русские школы и воруя российскую собственность.Он также напомнил, что треть нынешних польских территорий, в том числе районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами, вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря Советскому Союзу.
https://crimea.ria.ru/20230521/1128856846.html
https://crimea.ria.ru/20230521/rossiyskie-solntsepeki-unichtozhili-opornyy-punkt-i-tekhniku-vsu-v-avdeevke-1128856061.html
россия
украина
польша
артемовск
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россия, украина, польша, сво, новости, главное за день, артемовск, мус, поставки западного оружия украине
Главные события и заявления дня: 21 мая

Главные события и заявления воскресенья, 21 мая

19:58 21.05.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Артемовске
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. Умер замглавы Минобрнауки России Кучеренко. Следком РФ объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда. Российские военные за сутки уничтожили более 460 боевиков и сбили 15 ракет HIMARS и Storm Shadow. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Фурам из Польши хотят запретить ездить по России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин поздравил бойцов с освобождением Артемовска
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военнослужащих Вооруженных сил за совместную работу по освобождению Артемовска, которая успешно завершилась 20 мая.
Отмечается, что все отличившиеся в боевых действиях военнослужащие будут представлены к государственным наградам.
Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что освобождение Артемовска имеет стратегическое значение, поскольку этот город занимает ключевое положение в агломерации донбасского кольца Славянск – Краматорск – Константиновка – Часов Яр – Артемовск – Северск. По словам аналитика, освобождение этой агломерации и уничтожение украинских войск на этой территории, по сути, будет означать освобождение Донбасса и даст возможность эффектно продвигаться вперед.
Военный эксперт также отметил, что успех в Артемовске связан и с тем, что в этих ожесточенных боях ВСУ потеряли много наиболее боеспособных военнослужащих. Кроме того, освобождение Артемовска также наносит серьезный морально-психологический удар по украинской армии и политическому руководству киевского режима, отметил аналитик.
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Замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко скоропостижно скончался
Заместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Трагедия случилась накануне во время возвращения с Кубы в Москву российской делегации.
Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась в российскую столицу. Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь, но спасти мужчину не удалось.
О причинах смерти Кучеренко не сообщается.
Прокурор и судья МУС объявлены в розыск
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио Сальваторе Айтале, причастным к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой в феврале этого года.
Согласно УК РФ, прокурор обвиняется в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, незаконном обвинении лиц в совершении особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.
Судье МУС инкриминируется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.
На основании постановления следователя Ахмад и Айтала объявлены в розыск.
Успехи российских войск в зоне СВО
Российские военные за сутки уничтожили порядка 430 украинских боевиков и около 50 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери противник традиционно понес на Донецком направлении – порядка 220 человек, в том числе до 100 боевиков – в Артемовске.
Также бойцы Вооруженных сил РФ за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях.
Кроме того, российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
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Украина получит очередную партию оружия из США
Пентагон объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Решение принято по итогам встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Пакет включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 155-мм и 105 мм, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, грузовики для транспортировки тяжелой техники.
Польские фуры могут не пустить в Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить фурам из Польши проезд по территории России. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на Совете Думы в понедельник.
По словам главы нижней палаты парламента, издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.
Свою инициативу Володин объяснил тем, что Польша "поступает подло и ведет себя по-хамски", снося памятники советскому солдату-освободителю, закрывая русские школы и воруя российскую собственность.
Он также напомнил, что треть нынешних польских территорий, в том числе районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами, вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря Советскому Союзу.
 
РоссияУкраинаПольшаСВОНовостиГлавное за деньАртемовскМУСПоставки западного оружия Украине
 
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