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СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда
СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 21.05.2023
СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T15:57
2023-05-21T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио Сальваторе Айтале, причастным к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС и трех его судей. В феврале этого года прокурор Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства для получения ордера на арест президента РФ и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.Согласно УК РФ, прокурор обвиняется в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, незаконном обвинении лиц в совершении особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитойСудье МУС инкриминируется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.Обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск.17 марта МУС выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными.В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУСВолодин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230323/o-rossiyskom-oruzhii-ukraine-i-ordere-mus-glavnoe-iz-intervyu-medvedeva-1127719063.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), мус, россия, в мире, закон и право, новости
СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда

СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС и объявил их в розыск

15:57 21.05.2023 (обновлено: 15:59 21.05.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио Сальваторе Айтале, причастным к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС и трех его судей. В феврале этого года прокурор Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства для получения ордера на арест президента РФ и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
"В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале", - говорится в сообщении СК.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
23 марта, 11:32
О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
Согласно УК РФ, прокурор обвиняется в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, незаконном обвинении лиц в совершении особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой
Судье МУС инкриминируется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.
Обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск.
17 марта МУС выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.
В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными.
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.
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