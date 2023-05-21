https://crimea.ria.ru/20230521/sk-obyavil-v-rozysk-prokurora-i-sudyu-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-1128861510.html

СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда

СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда - РИА Новости Крым, 21.05.2023

СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T15:57

2023-05-21T15:57

2023-05-21T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье данного органа Розарио Сальваторе Айтале, причастным к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС и трех его судей. В феврале этого года прокурор Ахмад в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства для получения ордера на арест президента РФ и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.Согласно УК РФ, прокурор обвиняется в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, незаконном обвинении лиц в совершении особо тяжкого преступления и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитойСудье МУС инкриминируется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.Обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск.17 марта МУС выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными.В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУСВолодин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), мус, россия, в мире, закон и право, новости