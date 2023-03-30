https://crimea.ria.ru/20230330/zakharova-vyskazalas-o-vozmozhnom-prisoedinenii-armenii-k-mus-1127886126.html
Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
Российская сторона рассчитывает, что вопрос о ратификации Арменией Римского статута и ее возможном присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T19:45
2023-03-30T19:45
2023-03-30T19:45
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
армения
политика
россия
мус
владимир путин (политик)
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российская сторона рассчитывает, что вопрос о ратификации Арменией Римского статута и ее возможном присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) удастся решить в союзническом ключе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Конституционный суд Армении 24 марта признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). В конце прошлого года правительство Армении обратилось с соответствующей просьбой в Конституционный суд, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления на территории Нагорного Карабаха.17 марта МУС выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.В отношении прокурора и судей МУС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – экспертСуд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), армения, политика, россия, мус, владимир путин (политик), азербайджан
Захарова высказалась о возможном присоединении Армении к МУС
Захарова: РФ предполагает решить вопрос о присоединении Армении к МУС в союзническом ключе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российская сторона рассчитывает, что вопрос о ратификации Арменией Римского статута и ее возможном присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) удастся решить в союзническом ключе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне, как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взимоприемлемом ключе", - сказала она на брифинге в четверг.
Конституционный суд Армении 24 марта признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). В конце прошлого года правительство Армении обратилось с соответствующей просьбой в Конституционный суд, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления на территории Нагорного Карабаха.
17 марта МУС выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.
В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными
.
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям
для международного права.
В отношении прокурора и судей МУС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
.
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