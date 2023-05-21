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Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по России - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по России
Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по России - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить фурам из Польши проезд по территории России. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на Совете... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T09:54
2023-05-21T09:55
государственная дума рф
россия
польша
в мире
экономика
вячеслав володин
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить фурам из Польши проезд по территории России. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на Совете Думы в понедельник.По словам главы нижней палаты парламента, издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.Свою инициативу Володин объяснил тем, что Польша "предала историческую память", "отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров". Поляки "поступают подло и ведут себя по-хамски", снося памятники советскому солдату-освободителю, закрывая русские школы и воруя российскую собственность, подчеркнул спикер Госдумы.Он также напомнил, что треть нынешних польских территорий, в том числе районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами, вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря Советскому Союзу. В послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов."Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна... возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - добавил Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резнеАгрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в ВаршавеРоссия жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве
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государственная дума рф, россия, польша, в мире, экономика, вячеслав володин, новости, мнения
Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по России

Володин: Совет Госдумы рассмотрит вопрос о запрете проезда грузовиков из Польши по России

09:54 21.05.2023 (обновлено: 09:55 21.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкМногокилометровая очередь из грузовых автомобилей
Многокилометровая очередь из грузовых автомобилей - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Сергей Ермохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить фурам из Польши проезд по территории России. Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на Совете Думы в понедельник.
"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане… Вопрос рассмотрим на Совете Думы в понедельник", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам главы нижней палаты парламента, издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.
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Свою инициативу Володин объяснил тем, что Польша "предала историческую память", "отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров". Поляки "поступают подло и ведут себя по-хамски", снося памятники советскому солдату-освободителю, закрывая русские школы и воруя российскую собственность, подчеркнул спикер Госдумы.
Он также напомнил, что треть нынешних польских территорий, в том числе районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами, вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря Советскому Союзу. В послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов.
"Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна... возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - добавил Володин.
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