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Более 400 боевиков и 50 единиц техники: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Более 400 боевиков и 50 единиц техники: названы потери ВСУ за сутки
Более 400 боевиков и 50 единиц техники: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Более 400 боевиков и 50 единиц техники: названы потери ВСУ за сутки
Российские военные за сутки уничтожили порядка 430 украинских боевиков и около 50 единиц техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T14:14
2023-05-21T14:14
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили порядка 430 украинских боевиков и около 50 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Купянское направление"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".Красно-Лиманское направлениеНа Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка ЛНР, Ямполовка и Серебрянка ДНР.За сутки на данном направлении противник потерял убитыми более 60 боевиков, а также два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.Донецкое направление и АртемовскНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку М109, а также гаубицы Д-20 и Д-30.В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.На Артемовском тактическом направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по противнику в районах Угледара ДНР, а также Новоданиловки, Червоного, Новодаровки и Нестерянки Запорожской области. В результате ВСУ потеряли порядка 50 боевиков, а также одну БМП, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Мста-Б".В районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".Кроме того, в районе населенного пункта Станислав уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГРоссийские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в АвдеевкеПутин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, новости
Более 400 боевиков и 50 единиц техники: названы потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли порядка 430 боевиков и около 50 единиц техники

14:14 21.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили порядка 430 украинских боевиков и около 50 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.

Купянское направление

"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

Красно-Лиманское направление

На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка ЛНР, Ямполовка и Серебрянка ДНР.
Кроме того, в районе Новоегоровки ЛНР уничтожен склад боеприпасов украинских войск, а в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
За сутки на данном направлении противник потерял убитыми более 60 боевиков, а также два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
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Донецкое направление и Артемовск

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку М109, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Артемовском тактическом направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по противнику в районах Угледара ДНР, а также Новоданиловки, Червоного, Новодаровки и Нестерянки Запорожской области. В результате ВСУ потеряли порядка 50 боевиков, а также одну БМП, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Мста-Б".
В районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
Кроме того, в районе населенного пункта Станислав уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
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