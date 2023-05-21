https://crimea.ria.ru/20230521/zamglavy-minobrnauki-rossii-kucherenko-umer-v-vozraste-46-let-1128855586.html

Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет

Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет

Заместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Трагедия случилась накануне во время... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T11:13

2023-05-21T11:13

2023-05-21T11:13

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петр кучеренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Заместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Трагедия случилась накануне во время возвращения с Кубы в Москву российской делегации, в которой был Кучеренко.Петр Кучеренко родился в 1977 году в Красноярском крае. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". В 2001-2006 годах возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах.Работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов, затем старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры конституционного и муниципального права РУДН.С 2012 по 2014 годы руководил аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.В 2014-2020 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.В марте 2020 года был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В июне 2021 года стал статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования.Жена Кучеренко – певица, заслуженная артистка России, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Сын – Константин, учится в Гнесинском музучилище.

https://crimea.ria.ru/20230513/umer-prezident-natsionalnoy-assotsiatsii-teleradioveschateley-eduard-sagalaev-1128703302.html

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россия, утраты, новости, общество, петр кучеренко