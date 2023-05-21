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Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет
Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет
Заместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Трагедия случилась накануне во время... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T11:13
2023-05-21T11:13
россия
утраты
новости
общество
петр кучеренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Заместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Трагедия случилась накануне во время возвращения с Кубы в Москву российской делегации, в которой был Кучеренко.Петр Кучеренко родился в 1977 году в Красноярском крае. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". В 2001-2006 годах возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах.Работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов, затем старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры конституционного и муниципального права РУДН.С 2012 по 2014 годы руководил аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.В 2014-2020 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.В марте 2020 года был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В июне 2021 года стал статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования.Жена Кучеренко – певица, заслуженная артистка России, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Сын – Константин, учится в Гнесинском музучилище.
https://crimea.ria.ru/20230513/umer-prezident-natsionalnoy-assotsiatsii-teleradioveschateley-eduard-sagalaev-1128703302.html
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россия, утраты, новости, общество, петр кучеренко
Замглавы Минобрнауки России Кучеренко умер в возрасте 46 лет

Замглавы Минобрнауки Кучеренко умер во время возвращения российской делегации с Кубы

11:13 21.05.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтатс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко
Статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Заместитель министра науки и высшего образования РФ, супруг певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни. Трагедия случилась накануне во время возвращения с Кубы в Москву российской делегации, в которой был Кучеренко.
"Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Петр Кучеренко родился в 1977 году в Красноярском крае. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Юриспруденция". В 2001-2006 годах возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
13 мая, 13:08
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов, затем старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры конституционного и муниципального права РУДН.
С 2012 по 2014 годы руководил аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.
В 2014-2020 годах – руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
В марте 2020 года был назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ. В июне 2021 года стал статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования.
Жена Кучеренко – певица, заслуженная артистка России, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. Сын – Константин, учится в Гнесинском музучилище.
РоссияУтратыНовостиОбществоПетр Кучеренко
 
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