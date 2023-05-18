https://crimea.ria.ru/20230518/glavnye-novosti-kryma-18-maya-1128812243.html
Главные новости Крыма: 18 мая
Главные новости Крыма: 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Главные новости Крыма: 18 мая
ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны. Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму. После подрыва путей в Крыму усилят... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T21:59
2023-05-18T21:59
2023-05-18T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны. Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму. После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте. В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездовВ Крыму почтили память жертв депортации. Житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма. Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки. Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП на железной дороге в КрымуУтром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.Сход с рельсов вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила "Крымская железная дорога".Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с рельсов сошли вагоны с зерном.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что на железной дороге в Симферопольском районе "произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц".В Крыму перевозкой пассажиров задержанных поездов занялись автобусы. Ограничение движения пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя.Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируетсявосстановить к вечеру четверга, сообщил журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше пассажиры будут ехать автобусами до пунктов назначения.В Крыму усилят безопасность на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Почтили память жертв депортацииНичего подобного тому, что произошло в годы депортации народов Крыма с 18 мая 1944 года, в России не повторится, так как весь народ не может отвечать за отдельно взятого преступника. Об этом журналистам в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации народов Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.Выделили деньги аэропортамПравительство России выделило почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Ответит за оскорбление ветеранаЖитель Евпатории задержан по подозрению в реабилитации фашизма после оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Строительство КОС в СевастополеНа строящихся КОС "Южные" в Севастополе некоторые демонтажные и бетонные работы выполнены уже на 100%, а к концу лета будет заказано технологическое оборудование по новому проекту. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогу выездного рабочего совещания на объекте.
https://crimea.ria.ru/20230518/evtanazii-ne-budet-chto-menyaetsya-v-zakone-o-zhivotnykh-1128803018.html
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https://crimea.ria.ru/20230518/aeroporty-v-krymu-i-drugikh-regionakh-yuga-poluchat-25-mlrd-rubley-podderzhki-1128808533.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, севастополь, крым, политика, общество
Главные новости Крыма: 18 мая
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 18 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны. Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму. После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте. В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов
В Крыму почтили память жертв депортации. Житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма. Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки. Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
ЧП на железной дороге в Крыму
Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда
. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.
Сход с рельсов
вагонов грузового поезда произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила "Крымская железная дорога".
Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с рельсов сошли вагоны с зерном.
"Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.
Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил
, что на железной дороге в Симферопольском районе "произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц".
В Крыму перевозкой пассажиров задержанных поездов занялись автобусы
. Ограничение движения
пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя.
Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируетсявосстановить
к вечеру четверга, сообщил журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.
После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма
принято решение о возобновлении движения электричек
из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше пассажиры будут ехать автобусами до пунктов назначения.
В Крыму усилят безопасность
на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Почтили память жертв депортации
Ничего подобного тому, что произошло в годы депортации народов Крыма с 18 мая 1944 года, в России не повторится, так как весь народ не может отвечать за отдельно взятого преступника. Об этом журналистам в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации народов Крыма, заявил
глава республики Сергей Аксенов.
"У преступника нет национальности. И ни один народ не может отвечать за действия какого-то человека. Депортация – решение было несправедливое. Мы уверены, что в нашей стране такое не повторится", – сказал Аксенов, пребывая в мемориальном комплексе жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района Крыма.
Выделили деньги аэропортам
Правительство России выделило
почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, получат дополнительную финансовую поддержку. Почти 2,5 млрд рублей выделено на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов", – сказал он.
Ответит за оскорбление ветерана
Житель Евпатории задержан
по подозрению в реабилитации фашизма после оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В одном из сообществ в социальной сети мужчина разместил сообщения, в которых содержались высказывания, направленные на оскорбление ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Евпатории", - сказано сообщении надзорного ведомства.
Строительство КОС в Севастополе
На строящихся КОС "Южные"
в Севастополе некоторые демонтажные и бетонные работы выполнены уже на 100%, а к концу лета будет заказано технологическое оборудование по новому проекту. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогу выездного рабочего совещания на объекте.