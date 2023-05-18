https://crimea.ria.ru/20230518/v-krymu-prodlili-ogranichenie-dvizheniya-prigorodnykh-poezdov-1128808376.html

В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов

В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов - РИА Новости Крым, 18.05.2023

В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов

Ограничение движения пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T16:12

2023-05-18T16:12

2023-05-18T17:09

чп на железной дороге под симферополем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Ограничение движения пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.ЧП на перегоне Симферополь-Севастополь произошло в четверг утром. Между станциями Чистенькая и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент случился в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о подрыве. Устранить последствия аварии рассчитывали до вечера четверга, на маршруте задействованы компенсационные автобусы.Как сообщалось, поезд № 008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург, который должен отправиться в четверг вечером, будет следовать из Симферополя. Время отправления - 17:15. Пассажиров – а это около 170 человек - к этому времени доставят в крымскую столицу на автобусах. Электрички из Севастополя до Бахчисарая ходят.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часуСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуКогда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти

https://crimea.ria.ru/20230518/podryv-putey-i-upavshie-vagony-video-s-mesta-chp-v-krymu-1128805978.html

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