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В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов
В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов - РИА Новости Крым, 18.05.2023
В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов
Ограничение движения пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T16:12
2023-05-18T17:09
чп на железной дороге под симферополем
железные дороги крыма
минтранс крыма
происшествия
транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Ограничение движения пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.ЧП на перегоне Симферополь-Севастополь произошло в четверг утром. Между станциями Чистенькая и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент случился в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о подрыве. Устранить последствия аварии рассчитывали до вечера четверга, на маршруте задействованы компенсационные автобусы.Как сообщалось, поезд № 008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург, который должен отправиться в четверг вечером, будет следовать из Симферополя. Время отправления - 17:15. Пассажиров – а это около 170 человек - к этому времени доставят в крымскую столицу на автобусах. Электрички из Севастополя до Бахчисарая ходят.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часуСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуКогда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
https://crimea.ria.ru/20230518/podryv-putey-i-upavshie-vagony-video-s-mesta-chp-v-krymu-1128805978.html
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чп на железной дороге под симферополем, железные дороги крыма, минтранс крыма, происшествия, транспорт, логистика, крым, новости крыма, симферополь, бахчисарай
В Крыму продлили ограничение движения пригородных поездов

Минтранс: в Крыму продлено ограничение движения пригородных поездов после ЧП

16:12 18.05.2023 (обновлено: 17:09 18.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Варвара КовалеваЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым . Варвара Ковалева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Ограничение движения пригородных поездов в Крыму из-за аварии на путях продлено, на вечернее время дополнительно назначены автобусы из Бахчисарая и Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
ЧП на перегоне Симферополь-Севастополь произошло в четверг утром. Между станциями Чистенькая и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент случился в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о подрыве. Устранить последствия аварии рассчитывали до вечера четверга, на маршруте задействованы компенсационные автобусы.
"В связи с продлением ограничения движения пригородных поездов дополнительно назначаются автобусы для перевозки пассажиров. Из Симферополя -17:40, 19:30, из Бахчисарая – 18:35, 19:55, 21:45", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщалось, поезд № 008С сообщением Севастополь – Санкт-Петербург, который должен отправиться в четверг вечером, будет следовать из Симферополя. Время отправления - 17:15. Пассажиров – а это около 170 человек - к этому времени доставят в крымскую столицу на автобусах. Электрички из Севастополя до Бахчисарая ходят.
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