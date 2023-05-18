Рейтинг@Mail.ru
ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230518/chp-s-poezdom-v-krymu-kak-vremenno-organizovano-dvizhenie-iz-sevastopolya--1128799210.html
ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя
ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023
ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя
После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T11:53
2023-05-18T11:53
чп на железной дороге под симферополем
севастополь
симферополь
бахчисарай
крым
новости крыма
происшествия
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/12/1128798638_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6ebe4475e2db34f9a6e00a112ce82bc6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше пассажиры будут ехать автобусами до пунктов назначения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.В ведомстве отметили, что из-за ЧП на ж/д путях под Симферополем движение поездов в Севастополь временно ограничено. В связи с этим пассажиров, которые должны отбывать из Севастополя на поездах дальнего следования, временно будут доставлять в столицу Крыма специальными автобусными рейсами.Получить точную информацию об организации специальных автобусов для пассажиров поездов дальнего следования и возобновления полноценного движения поездов на участке Севастополь – Симферополь можно по номеру +7 (8692) 65-31-51.Что касается движения пригородных поездов – принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до станции "Бахчисарай". Оттуда пассажиров будут перевозить специальные автобусы."Обновленное расписание движения пригородных поездов в ближайшее время будет размещено на сайте Южной пригородной пассажирской компании", – сообщили в ведомстве.В правительство Севастополя призвали всех субъектов транспортной инфраструктуры города и перевозчиков усилить меры антитеррористической безопасности.Утром в четверг, 18 мая, в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном.Как сообщили в Крымской железной дороге, ЧП произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты. Движение пригородных поездов было временно приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из СимферополяИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
севастополь
симферополь
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/12/1128798638_141:0:1101:720_1920x0_80_0_0_75d358e646ddc88427490d263aa10dd7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на железной дороге под симферополем, севастополь, симферополь, бахчисарай, крым, новости крыма, происшествия, транспорт, общество
ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя

Как организовано движение поездов и электричек после ЧП на ж/д путях в Крыму

11:53 18.05.2023
 
© РИА Новости КрымИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
Из-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше пассажиры будут ехать автобусами до пунктов назначения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.
В ведомстве отметили, что из-за ЧП на ж/д путях под Симферополем движение поездов в Севастополь временно ограничено. В связи с этим пассажиров, которые должны отбывать из Севастополя на поездах дальнего следования, временно будут доставлять в столицу Крыма специальными автобусными рейсами.
"На данный момент это 170 человек, у которых приобретены билеты на поезд "Севастополь – Санкт-Петербург". Автобусы будут организованы от железнодорожной станции "Севастополь". Время отправления – 17:15", – уточнили в дептрансе.
Получить точную информацию об организации специальных автобусов для пассажиров поездов дальнего следования и возобновления полноценного движения поездов на участке Севастополь – Симферополь можно по номеру +7 (8692) 65-31-51.
Что касается движения пригородных поездов – принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до станции "Бахчисарай". Оттуда пассажиров будут перевозить специальные автобусы.
"Обновленное расписание движения пригородных поездов в ближайшее время будет размещено на сайте Южной пригородной пассажирской компании", – сообщили в ведомстве.
В правительство Севастополя призвали всех субъектов транспортной инфраструктуры города и перевозчиков усилить меры антитеррористической безопасности.
Утром в четверг, 18 мая, в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном.
Как сообщили в Крымской железной дороге, ЧП произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты. Движение пригородных поездов было временно приостановлено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
Из-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
 
ЧП на железной дороге под СимферополемСевастопольСимферопольБахчисарайКрымНовости КрымаПроисшествияТранспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часу
11:53ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя
11:41Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы
11:33Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму
11:11Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины
11:06Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе
10:44Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
10:43Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
10:39МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму
10:24Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
10:22Из-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
10:19"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
09:32Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
09:15ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
08:59Самый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев
08:58Движение поездов Симферополь - Севастополь остановлено
08:45Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область
08:37Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
08:14Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
07:58Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма
Лента новостейМолния