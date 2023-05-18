https://crimea.ria.ru/20230518/chp-s-poezdom-v-krymu-kak-vremenno-organizovano-dvizhenie-iz-sevastopolya--1128799210.html

ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя

ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя - РИА Новости Крым, 18.05.2023

ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя

После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T11:53

2023-05-18T11:53

2023-05-18T11:53

чп на железной дороге под симферополем

севастополь

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. После ЧП на железной дороге в Симферопольском районе Крыма принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до Бахчисарая, откуда дальше пассажиры будут ехать автобусами до пунктов назначения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.В ведомстве отметили, что из-за ЧП на ж/д путях под Симферополем движение поездов в Севастополь временно ограничено. В связи с этим пассажиров, которые должны отбывать из Севастополя на поездах дальнего следования, временно будут доставлять в столицу Крыма специальными автобусными рейсами.Получить точную информацию об организации специальных автобусов для пассажиров поездов дальнего следования и возобновления полноценного движения поездов на участке Севастополь – Симферополь можно по номеру +7 (8692) 65-31-51.Что касается движения пригородных поездов – принято решение о возобновлении движения электричек из Севастополя до станции "Бахчисарай". Оттуда пассажиров будут перевозить специальные автобусы."Обновленное расписание движения пригородных поездов в ближайшее время будет размещено на сайте Южной пригородной пассажирской компании", – сообщили в ведомстве.В правительство Севастополя призвали всех субъектов транспортной инфраструктуры города и перевозчиков усилить меры антитеррористической безопасности.Утром в четверг, 18 мая, в Симферопольском районе произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном.Как сообщили в Крымской железной дороге, ЧП произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта. Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте происшествия работают специалисты. Движение пригородных поездов было временно приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из СимферополяИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы

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симферополь

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чп на железной дороге под симферополем, севастополь, симферополь, бахчисарай, крым, новости крыма, происшествия, транспорт, общество