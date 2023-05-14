https://crimea.ria.ru/20230514/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-maya-1128719088.html

Главные события и заявления дня: 15 мая

Главные события и заявления дня: 15 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Главные события и заявления дня: 15 мая

В Кремле заявили о причастности Киева к нападениям и убийствам россиян. В Турции выбирают президента и парламент. В Крыму решили оспорить решение о передаче... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T20:29

2023-05-14T20:29

2023-05-14T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Кремле заявили о причастности Киева к нападениям и убийствам россиян. В Турции выбирают президента и парламент. В Крыму решили оспорить решение о передаче полуострова УССР. Визит Владимира Зеленского в Берлин: главные заявления президента Украины и канцлера Германии. Под Артемовском погибли полковники Макаров и Бровко. В Миноброны заявили об отражении попыток ВСУ прорвать оборону в Артемовске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Кремле назвали Украину государством-спонсором терроризмаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Президентские выборы в ТурцииБорьба за президентское кресло в Турции развернулась между действующим главой государства Тайипом Эрдоганом, кандидатом оппозиционного блока "Народный альянс" Кемалем Кылычдароглу и представителем коалиции Ata Синаном Оганом.Избирательные участки открылись в 8 утра, голосование завершилось в 17:00 по местному времени. По данным республиканского ЦИК, нарушений в ходе плебисцита зафиксировано не было."Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до настоящего времени совету не было сообщено о каких-либо негативных ситуациях", – завилпредседатель Высшего избирательного совета республики Ахмет Енер в комментарии телеканалу A Haber.Для победы на выборах, один из кандидатов должен набрать более 50% голосов. В противном случае 28 мая состоится второй тур голосования.В Крыму оспорят передачу полуострова УССРКак заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза."Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым", - заявил Константинов.Он пояснил, что по советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик – высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств.Зеленский в Берлине: главные заявленияЛидер киевского режима Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Берлин выразил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру благодарность за "фантастическую солидарность" с его страной и провел переговоры с канцлеров Олафом Шольцем."В сложнейшие времена в современной истории Украины Германия проявила себя как настоящий друг и надежный союзник, который решительно поддерживает Украину в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей", – написал Зеленский в гостевой книге.Во время совместно конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем украинский лидер заявил, что у Украины нет намерения атаковать территорию России во время контрнаступления, кроме того, страна не располагает достаточным объемом оружия для этого."Мы не атакуем территорию России <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", – приводит слова Зеленского РИА Новости. В то же время он подтвердил подготовку армии к контрнаступление и заверил, что Киев "почти готов к успеху".Ситуация в АртемовскеРоссийские военные отразили все попытки украинских вооруженных формирований прорвать оборону в Артемовске, сообщили в Минобороны РФ."Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено", – говорится в сообщении.В результате противник потерял около трехсот военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь танков, 14 боевых машин пехоты, другую военную и специальную технику.При отражении атак украинских войск в районе Красного в ДНР героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

https://crimea.ria.ru/20230514/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-planakh-atakovat-territoriyu-rossii-1128714885.html

https://crimea.ria.ru/20230514/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-konservnyy-zavod-v-bryanskoy-oblasti-1128710923.html

https://crimea.ria.ru/20230514/oni-idut-iskat-poiskoviki-iz-adygei-i-stavropolya-sobralis-v-krymu-1128689017.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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