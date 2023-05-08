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Главные события и заявления дня: 8 мая

Главные события и заявления дня: 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Главные события и заявления дня: 8 мая

В Россию на празднование Дня Победы едут лидеры стран СНГ. Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы. Суточные потери украинской армии превысили 600... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T19:59

2023-05-08T19:59

2023-05-08T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Россию на празднование Дня Победы едут лидеры стран СНГ. Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы. Суточные потери украинской армии превысили 600 человек. Обвиняемый в подрыве машины Прилепина взят под стражу. Костомаров впервые с начала года опубликовал сообщение из больницы. Керченская переправа работает в условиях штормового. В Севастополе смертельная аварияО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Россию на празднование Дня Победы едут лидеры стран СНГРоссийская сторона пригласила на торжества по случаю празднования Дня Победы лидеров стран СНГ. В Москву уже прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Глава Казахстана, Касым-Жомарт Токаев также должен прибыть, об этом сообщил его пресс-служба.Эксперт Николай Межевич, комментируя решение казахского лидера, в последнее время демонстрировавшего многовекторность Астаны и во многом прозападность, в частности в российско-украинском конфликте, отметил, что это "всего лишь визит", хоть и важный.Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем ЕвропыВладимир Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы, о подписании соответствующего законопроекта глава киевского режима сообщил на своих страницах в соцсетях.Решение киевского режима в Крыму оценили, как "подлое, но ожидаемое", так как нацистская власть в Киеве не может праздновать победу над нацизмом."Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие – и тогда, и сегодня. День Победы – не их ценность", – написал глава Крыма Сергей Аксенов. Тем временем власти Новой Каховки в Херсонской области рассказали, как готовятся отпраздновать День Победы 9 мая. Суточные потери украинской армии – более 600Безвозвратные потери ВСУ за минувшие сутки вновь исчисляются сотнями, на тот раз число погибших на основных направлениях в зоне СВО превысило 625 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил об обстановке в районе Артемовска, отметив, что что российские войска ударили по пункту управления разведкой ВСУ в Бахмутском районе. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявил, что подразделения группировки "Запад" разбили пункт временной дислокации иностранных наемников, сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении, а также уничтожили две украинские ДРГ. Еще одна разведгруппа ВСУ была уничтожена на Запорожском направлении. Анализируя обстановку в зоне СВО, эксперт по безопасности Василий Кашканов не исключил возможности того, что Запад инициирует организацию на Украине глобальной катастрофы ради одной только цели. Обвиняемый в подрыве машины Прилепина взят под стражуЗадержанный по обвинению в совершении теракта против российского писателя Захара Прилепина Александр Пермяков взят под стражу на два месяца по поручению Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Костомаров впервые с начала года опубликовал сообщение из больницыОлимпийского чемпион в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал свой первый с момента экстренной госпитализации пост в социальных сетях.В нем он сообщил о том, кто ему помогает бороться с недугом и как он оценивает собственные силы. "Много трудностей еще впереди", – написал Костомаров, выразив надежду, что он справится благодаря близким людям и медикам.Керченская переправа работает в условиях штормовогоКерченская переправа продолжает работу в условиях штормового предупреждения. В Минтрансе России предупредили, что скорость ветра в проливе достигает 15 м/с, а высота волн – 1,2 метра.В министерстве уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий с 7 по 8 мая через Керченский пролив был осуществлен лишь один паромный рейс, и поделились прогнозами.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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