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Штормовое и сильный ветер: как работает Керченская переправа 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Штормовое и сильный ветер: как работает Керченская переправа 8 мая
Штормовое и сильный ветер: как работает Керченская переправа 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Штормовое и сильный ветер: как работает Керченская переправа 8 мая
В Керченском проливе сохраняется сильный ветер до 15 м/с, паромная переправа продолжает действовать в условиях штормового предупреждения, за сутки осуществлен... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T11:59
2023-05-08T11:59
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
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сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется сильный ветер до 15 м/с, паромная переправа продолжает действовать в условиях штормового предупреждения, за сутки осуществлен только один рейс. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что, согласно прогнозу Росгидромета, ветер северо-восточный, временами ожидается небольшой дождь. При этом видимость в проливе хорошая, высота волн от 70 до 120 см. Температура воздуха 12 – 14 градусов по Цельсию, температура воды в море 14 – 15 градусов.В министерстве утонили, что из-за неблагоприятных погодных условий с 7 по 8 мая через Керченский пролив был осуществлен лишь один паромный рейс, которым были 49 пассажиров и 45 грузовых машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова На развитие Керченской паромной переправы выделили 5,7 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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Штормовое и сильный ветер: как работает Керченская переправа 8 мая

В Керченском проливе сильный ветер – на переправе сохраняется штормовое предупреждение

11:59 08.05.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется сильный ветер до 15 м/с, паромная переправа продолжает действовать в условиях штормового предупреждения, за сутки осуществлен только один рейс. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Сегодня сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром 12 – 15 м/сек", – говорится в сообщении Минтранса в Telegram-канале.
Отмечается, что, согласно прогнозу Росгидромета, ветер северо-восточный, временами ожидается небольшой дождь. При этом видимость в проливе хорошая, высота волн от 70 до 120 см. Температура воздуха 12 – 14 градусов по Цельсию, температура воды в море 14 – 15 градусов.
В министерстве утонили, что из-за неблагоприятных погодных условий с 7 по 8 мая через Керченский пролив был осуществлен лишь один паромный рейс, которым были 49 пассажиров и 45 грузовых машин.
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