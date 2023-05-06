https://crimea.ria.ru/20230506/ataka-na-kreml-i-sroki-okonchaniya-svo-top-novostey-nedeli-1128582566.html

Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели

Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели

Атака беспилотников по кремлевской резиденции Путина. Украинские дроны над Крымом и Севастополем. Удары по Украине и прогнозы эксперта о сроках окончания СВО... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T18:26

2023-05-06T18:26

2023-05-06T18:36

россия

украина

атака беспилотников на кремль

подрыв железной дороги в брянской области

происшествия

валентин юдашкин

общество

культура

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Атака беспилотников по кремлевской резиденции Путина. Украинские дроны над Крымом и Севастополем. Удары по Украине и прогнозы эксперта о сроках окончания СВО. Диверсии на железной дороге в Брянской области. Уход модельера Юдашкина.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Беспилотная атака на КремльВ ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. С помощью средств радиолокационной борьбы российские военные и спецслужбы выведи аппараты из строя. Пострадавших и материального ущерба нет. Президент России также не пострадал, график его работы не изменился. В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы и Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей". Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Реакция Госдумы и Совета ФедерацииПопытка атаковать Кремль вызвала множество комментариев со стороны депутатов Госдумы и сенаторов РФ. В своих оценках парламентарии в целом единодушны: действия властей Украины являются терактом, ответ на который должен быть максимально жестким, вплоть до ударов по центрам принятия решений в Киеве.Атака дронов на СевастопольВ понедельник глава Крыма Сергей Акенов сообщил о том, что на западе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник. В это же день дроны противника атаковали Севастополь, российские средства ПВО успешно отразили атаку на внешнем рейде. В результате никто не пострадал, разрушений нет.Поезда под откос в Брянской областиВ понедельник губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работают экологи. Пострадавших в происшествии нет . Железнодорожное сообщение восстановили к утру. Однако 2 мая ситуация повторилась: из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Брянской области с рельсов снова сошел грузовой локомотив и 20 вагонов. В результате никто не пострадал. Удары по Украине и конец СВОВ ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы. Позже стало известно о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде Днепропетровской области, которые украинские боевики использовали для подготовки контрнаступления, а также о пожаре на одном из промышленных предприятий. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, массированные удары по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Оно в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России. Уход Юдашкина2 мая на 60-м году жизни умер советский и российский художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Церемония прощания с легендарных модельером прошла в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить в последний путь российского модельера пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Алла Пугачева, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие.Российский кутюрье Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1986 году с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева, первую коллекцию создал в 1987, а уже через пять лет открыл собственный дом моды.

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