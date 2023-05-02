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Валентин Юдашкин: биография - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Валентин Юдашкин: биография
Валентин Юдашкин: биография - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Валентин Юдашкин: биография
Российский кутюрье Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T13:13
2023-05-02T14:49
утраты
мода
общество
культура
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
валентин юдашкин
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Российский кутюрье Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.В 1986 году с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева.В 2002 году окончил продюсерский факультет Российского университета театрального искусства — ГИТИС.После окончания техникума получил должность старшего художника в Центральном проектно-конструкторском бюро при министерстве бытового обслуживания.В 1987 году Юдашкин создал свою первую коллекцию. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды. После показа этой коллекции Юдашкин получил широкую известность не только в России, но и в мире. Одно из платьев коллекции впоследствии было передано в Музей костюма Лувра. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях Высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях Моды в Милане и Москве.В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin. В 1996 году Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. К этому событию модельер приурочил выход своей новой коллекции "Город на песке" сезона осень/зима 1996-1997, которая впервые была продемонстрирована на шоу в Концертном зале "Россия".В 1997 году дизайнер открыл свой первый бутик в Москве, где на тот момент была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe.В 2005 году была создана линия одежды Yudashkin Jeans. В том же году Дом моды "Валентин Юдашкин" был принят в Палату мод Италии.В апреле 2007 года дизайнер представил на Международной выставке в Базеле свою первую эксклюзивную коллекцию часов Valentin Yudashkin by Jacob &amp; Co, созданную совместно с известной часовой компанией Jacob &amp; Co.В 2012 году Дом моды запустил новую линию товаров для дома La Maison, которая включает в себя столовое серебро, фарфор, текстиль, свечи, ароматы для интерьера и предметы декора.В 2014 году была запущена линия украшений из янтаря Royal Amber.В 2016 году Дом Моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую Федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса Haute Couture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары, а также линия товаров для дома La Maison. Бренду Valentin Yudashkin также принадлежит студия интерьеров.Среди проектов Дома Моды Валентина Юдашкина — коллекции для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформа для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадная униформа для российской армии (2007), коллекция одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульная коллекции для Центра амурского тигра (2015).Коллекции модельера демонстрировались в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.В 2016 году и 2017 годах Юдашкин совместно с Faberlic разработал коллекции одежды, аксессуаров и парфюмов к сезону весна-лето-2017 и осень-зима 2017/2018.В начале октября 2018 года Валентин Юдашкин представил новую весеннюю коллекцию на Неделе моды в Париже.Модели Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды, в Государственном Историческом музее в Москве, в Международном музее олимпийских игр, в музее Метрополитен в Нью-Йорке.Выставки Дома моды Валентина Юдашкина проходили в Государственном Историческом музее в Москве в 2003 и 2008 годах.В 2013 году арт-проект "Валентин Юдашкин. Мода в пространстве искусства" состоялась Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.В 2003 году дизайнер выпустил книгу-альбом, посвященную 15-летию творческой деятельности. В 2013 году он выпустил книгу об истории Дома Моды.Юдашкин вел преподавательскую деятельность. Он является профессором кафедры дизайна костюма Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.Дизайнер входил в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.Валентин Юдашкин — заслуженный деятель искусств РФ (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2002).Удостоен российских орденов Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством IV степени (2013).В 2007 году он стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, в 2013 году был награжден Орденом Почетного легиона.Модельер был женат на Марине Юдашкиной. Их дочь Галина (1990 года рождения) — фотограф, светский обозреватель.Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 мая 2023 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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утраты, мода, общество, культура, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, валентин юдашкин

Валентин Юдашкин: биография

13:13 02.05.2023 (обновлено: 14:49 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВалентин Юдашкин
Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российский кутюрье Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.
В 1986 году с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева.
В 2002 году окончил продюсерский факультет Российского университета театрального искусства — ГИТИС.
После окончания техникума получил должность старшего художника в Центральном проектно-конструкторском бюро при министерстве бытового обслуживания.
В 1987 году Юдашкин создал свою первую коллекцию. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды. После показа этой коллекции Юдашкин получил широкую известность не только в России, но и в мире. Одно из платьев коллекции впоследствии было передано в Музей костюма Лувра. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях Высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях Моды в Милане и Москве.
В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin. В 1996 году Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. К этому событию модельер приурочил выход своей новой коллекции "Город на песке" сезона осень/зима 1996-1997, которая впервые была продемонстрирована на шоу в Концертном зале "Россия".
В 1997 году дизайнер открыл свой первый бутик в Москве, где на тот момент была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe.
В 2005 году была создана линия одежды Yudashkin Jeans. В том же году Дом моды "Валентин Юдашкин" был принят в Палату мод Италии.
В апреле 2007 года дизайнер представил на Международной выставке в Базеле свою первую эксклюзивную коллекцию часов Valentin Yudashkin by Jacob & Co, созданную совместно с известной часовой компанией Jacob & Co.
В 2012 году Дом моды запустил новую линию товаров для дома La Maison, которая включает в себя столовое серебро, фарфор, текстиль, свечи, ароматы для интерьера и предметы декора.
В 2014 году была запущена линия украшений из янтаря Royal Amber.
В 2016 году Дом Моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую Федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса Haute Couture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары, а также линия товаров для дома La Maison. Бренду Valentin Yudashkin также принадлежит студия интерьеров.
Среди проектов Дома Моды Валентина Юдашкина — коллекции для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформа для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадная униформа для российской армии (2007), коллекция одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульная коллекции для Центра амурского тигра (2015).
Коллекции модельера демонстрировались в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.
В 2016 году и 2017 годах Юдашкин совместно с Faberlic разработал коллекции одежды, аксессуаров и парфюмов к сезону весна-лето-2017 и осень-зима 2017/2018.
В начале октября 2018 года Валентин Юдашкин представил новую весеннюю коллекцию на Неделе моды в Париже.
Модели Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды, в Государственном Историческом музее в Москве, в Международном музее олимпийских игр, в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
Выставки Дома моды Валентина Юдашкина проходили в Государственном Историческом музее в Москве в 2003 и 2008 годах.
В 2013 году арт-проект "Валентин Юдашкин. Мода в пространстве искусства" состоялась Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
В 2003 году дизайнер выпустил книгу-альбом, посвященную 15-летию творческой деятельности. В 2013 году он выпустил книгу об истории Дома Моды.
Юдашкин вел преподавательскую деятельность. Он является профессором кафедры дизайна костюма Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.
Дизайнер входил в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.
Валентин Юдашкин — заслуженный деятель искусств РФ (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2002).
Удостоен российских орденов Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством IV степени (2013).
В 2007 году он стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, в 2013 году был награжден Орденом Почетного легиона.
Модельер был женат на Марине Юдашкиной. Их дочь Галина (1990 года рождения) — фотограф, светский обозреватель.
Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 мая 2023 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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30 апреля, 20:09
Умер Вячеслав Зайцев
УтратыМодаОбществоКультураРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииВалентин Юдашкин
 
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