В Москве простились с Валентином Юдашкиным
На Троекуровском кладбище в Москве простились с модельером Валентином Юдашкиным
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На Троекуровском кладбище в Москве в субботу простились Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости.
Среди сотен людей, которые пришли проводить в последний путь известного российского модельера, были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты эстрады: Алла Пугачева, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие.
2 мая, 13:13Валентин Юдашкин: биография
Сообщается, что на церемонию прощания прибыли также шоумен Сергей Зверев, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.
Проститься с модельером пришли его многочисленные клиенты и поклонники творчества.
Венки на траурную церемонию прислали от имени руководителя Первого канала Константина Эрнста, семьи Киркоровых, Дома моды "Слава Зайцев" и многие другие семьи, и организации.
Юдашкина проводили в последний путь аплодисментами.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
1 из 7
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
2 из 7
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоллекционер Лариса Леонтьефф перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
3 из 7
Коллекционер Лариса Леонтьефф перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева (слева) перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
4 из 7
Певица Наташа Королева (слева) перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
5 из 7
Музыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАртист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
6 из 7
Артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
7 из 7
Певец Николай Басков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
1 из 7
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
2 из 7
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
3 из 7
Коллекционер Лариса Леонтьефф перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
4 из 7
Певица Наташа Королева (слева) перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
5 из 7
Музыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
6 из 7
Артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
7 из 7
Певец Николай Басков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, ему было 59 лет. Известно, что он долго и тяжело болел.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного модельера. Президент назвал Юдашкина блестящим профессионалом, искренним, и добрым человеком.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter- в Неделях моды в Милане и Москве.
Читайте также на РИА Новости Крым: