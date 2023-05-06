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В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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В Москве простились с Валентином Юдашкиным
В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости Крым, 06.05.2023
В Москве простились с Валентином Юдашкиным
На Троекуровском кладбище в Москве в субботу простились Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T14:12
2023-05-06T14:12
валентин юдашкин
москва
мода
культура
утраты
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На Троекуровском кладбище в Москве в субботу простились Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости.Среди сотен людей, которые пришли проводить в последний путь известного российского модельера, были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты эстрады: Алла Пугачева, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие.Сообщается, что на церемонию прощания прибыли также шоумен Сергей Зверев, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.Проститься с модельером пришли его многочисленные клиенты и поклонники творчества.Венки на траурную церемонию прислали от имени руководителя Первого канала Константина Эрнста, семьи Киркоровых, Дома моды "Слава Зайцев" и многие другие семьи, и организации.Юдашкина проводили в последний путь аплодисментами.Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, ему было 59 лет. Известно, что он долго и тяжело болел.Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного модельера. Президент назвал Юдашкина блестящим профессионалом, искренним, и добрым человеком.Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter- в Неделях моды в Милане и Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом ЗайцевымУмер крымский художник Виктор БабанинМодельер с мировым именем: жизнь Валентина Юдашкина в 12 фотоснимках
https://crimea.ria.ru/20230502/valentin-yudashkin-biografiya-1128477061.html
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валентин юдашкин, москва, мода, культура, утраты, новости, общество
В Москве простились с Валентином Юдашкиным

На Троекуровском кладбище в Москве простились с модельером Валентином Юдашкиным

14:12 06.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина
Мужчина фотографирует цветы и портрет модельера возле дверей в Дом моды Валентина Юдашкина - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На Троекуровском кладбище в Москве в субботу простились Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости.
Среди сотен людей, которые пришли проводить в последний путь известного российского модельера, были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты эстрады: Алла Пугачева, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие.
Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
2 мая, 13:13
Валентин Юдашкин: биография
Сообщается, что на церемонию прощания прибыли также шоумен Сергей Зверев, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.
Проститься с модельером пришли его многочисленные клиенты и поклонники творчества.
Венки на траурную церемонию прислали от имени руководителя Первого канала Константина Эрнста, семьи Киркоровых, Дома моды "Слава Зайцев" и многие другие семьи, и организации.
Юдашкина проводили в последний путь аплодисментами.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным
1 из 7
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Люди перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
2 из 7
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоллекционер Лариса Леонтьефф перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Прощание с модельером В. Юдашкиным
3 из 7
Коллекционер Лариса Леонтьефф перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева (слева) перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
4 из 7
Певица Наташа Королева (слева) перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Музыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным
5 из 7
Музыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАртист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Артист Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным
6 из 7
Артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Певец Николай Басков на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
7 из 7
Певец Николай Басков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 7
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 7
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 7
Коллекционер Лариса Леонтьефф перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 7
Певица Наташа Королева (слева) перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 7
Музыкант Александр Розенбаум перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 7
Артист, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимир Винокур с супругой Тамарой Перваковой и дочерью Анастасией перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 7
Певец Николай Басков перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово". В. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, ему было 59 лет. Известно, что он долго и тяжело болел.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного модельера. Президент назвал Юдашкина блестящим профессионалом, искренним, и добрым человеком.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter- в Неделях моды в Милане и Москве.
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