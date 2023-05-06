https://crimea.ria.ru/20230506/v-moskve-prostilis-s-valentinom-yudashkinym-1128577898.html

В Москве простились с Валентином Юдашкиным

В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости Крым, 06.05.2023

В Москве простились с Валентином Юдашкиным

На Троекуровском кладбище в Москве в субботу простились Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T14:12

2023-05-06T14:12

2023-05-06T14:12

валентин юдашкин

москва

мода

культура

утраты

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. На Троекуровском кладбище в Москве в субботу простились Валентином Юдашкиным, пишет РИА Новости.Среди сотен людей, которые пришли проводить в последний путь известного российского модельера, были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, артисты эстрады: Алла Пугачева, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие.Сообщается, что на церемонию прощания прибыли также шоумен Сергей Зверев, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко.Проститься с модельером пришли его многочисленные клиенты и поклонники творчества.Венки на траурную церемонию прислали от имени руководителя Первого канала Константина Эрнста, семьи Киркоровых, Дома моды "Слава Зайцев" и многие другие семьи, и организации.Юдашкина проводили в последний путь аплодисментами.Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, ему было 59 лет. Известно, что он долго и тяжело болел.Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной известного модельера. Президент назвал Юдашкина блестящим профессионалом, искренним, и добрым человеком.Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter- в Неделях моды в Милане и Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом ЗайцевымУмер крымский художник Виктор БабанинМодельер с мировым именем: жизнь Валентина Юдашкина в 12 фотоснимках

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валентин юдашкин, москва, мода, культура, утраты, новости, общество