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"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом Зайцевым
"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом Зайцевым - РИА Новости Крым, 04.05.2023
"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом Зайцевым
В подмосковном Щелково простились с выдающимся художником-модельером Вячеславом Зайцевы, церемония прошла в соборе Троицы Живоначальной. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T14:59
2023-05-04T14:59
2023-05-04T15:49
модельер вячеслав зайцев
утраты
общество
мода
культура
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В подмосковном Щелково простились с выдающимся художником-модельером Вячеславом Зайцевы, церемония прошла в соборе Троицы Живоначальной. Об этом пишет РИА Новости.Легендарный кутюрье скончался в минувшее воскресенье на 86-м году жизни, он долго болел.На церемонию прощания пришли сотни человек. Среди них был сын модельера Егор, член Российской академии художеств Татьяна Михалкова, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легковой промышленности Андрей Раздробин, дизайнер Игорь Гуляев, шоумен Сергей Зверев и многие другие.Так, народный артист Российской Федерации, 90-летний музыкант Бедрос Киркоров признался журналистам, что считает Зайцева "великим мастером", и сравнил его с Пьером Карденом. Он вспомнил, что на выставках и показах Зайцева всегда было много зрителей, потому что этот кутюрье всегда работал "качественно, интересно".Народная артистка России Надежда Бабкина считает, что Зайцев отличался от всех.Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.Фоторепортаж о жизни Вячеслава Зайцева смотрите по ссылке >>Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды.Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.Читайте также на РИА Новости Крым:Модельер с мировым именем: жизнь Валентина Юдашкина в 12 фотоснимкахСтала известна дата прощания с Валентином ЮдашкинымУмер крымский художник Виктор Бабанин
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модельер вячеслав зайцев, утраты, общество, мода, культура, россия, новости, фото
"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом Зайцевым
В подмосковном Щелково простились с модельером Вячеславом Зайцевым
14:59 04.05.2023 (обновлено: 15:49 04.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В подмосковном Щелково простились с выдающимся художником-модельером Вячеславом Зайцевы, церемония прошла в соборе Троицы Живоначальной. Об этом пишет РИА Новости.
Легендарный кутюрье скончался в минувшее воскресенье на 86-м году жизни, он долго болел.
На церемонию прощания пришли сотни человек. Среди них был сын модельера Егор, член Российской академии художеств Татьяна Михалкова, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легковой промышленности Андрей Раздробин, дизайнер Игорь Гуляев, шоумен Сергей Зверев и многие другие.
Так, народный артист Российской Федерации, 90-летний музыкант Бедрос Киркоров признался журналистам, что считает Зайцева "великим мастером", и сравнил его с Пьером Карденом. Он вспомнил, что на выставках и показах Зайцева всегда было много зрителей, потому что этот кутюрье всегда работал "качественно, интересно".
Народная артистка России Надежда Бабкина считает, что Зайцев отличался от всех.
"Он был единственный, неповторимый", - сказала она, отметив, что этот кутюрье любил свою страну и людей, он "величина мировая".
Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.
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Люди пришли на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково.
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Внучка Вячеслава Зайцева Мария (справа).
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Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев.
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Вынос гроба с телом модельера Вячеслава Зайцева из собора Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково после отпевания.
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Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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На церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.
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Певица Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.
Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.
В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды.
Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.
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