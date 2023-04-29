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Умер крымский художник Виктор Бабанин

Умер крымский художник Виктор Бабанин - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Умер крымский художник Виктор Бабанин

Известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, фотограф Александр Кадников. РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T18:08

2023-04-29T18:08

2023-04-29T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, фотограф Александр Кадников.Виктор Бабанин родился 18 февраля 1963 года в Джанкое. После окончания джанкойской школы №6 поступил в Крымское художественное училище имени Самокиша.Первой мастерской художника стал родной дом, где в 15 лет он стал писать картины – после того, как побывал в феодосийской галерее Айвазовского.С 1984 года был участником и организатором выставок современного искусства. Член Союза писателей России, Белоруссии, Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер актер и телеведущий Сергей КолесниковУмер музыкант группы ABBAСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, крым, виктор бабанин, новости крыма, новости, культура, общество