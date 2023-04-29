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Умер крымский художник Виктор Бабанин
Умер крымский художник Виктор Бабанин - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Умер крымский художник Виктор Бабанин
Известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, фотограф Александр Кадников. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T18:08
2023-04-29T18:08
2023-04-29T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, фотограф Александр Кадников.Виктор Бабанин родился 18 февраля 1963 года в Джанкое. После окончания джанкойской школы №6 поступил в Крымское художественное училище имени Самокиша.Первой мастерской художника стал родной дом, где в 15 лет он стал писать картины – после того, как побывал в феодосийской галерее Айвазовского.С 1984 года был участником и организатором выставок современного искусства. Член Союза писателей России, Белоруссии, Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер актер и телеведущий Сергей КолесниковУмер музыкант группы ABBAСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"
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утраты, крым, виктор бабанин, новости крыма, новости, культура, общество
Умер крымский художник Виктор Бабанин
В Крыму скончался известный художник Виктор Бабанин
18:08 29.04.2023 (обновлено: 18:09 29.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Известный крымский художник, дизайнер и поэт Виктор Бабанин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, фотограф Александр Кадников.
"Умер Виктор Бабанин. Царствие небесное гению. Похороны во вторник, 2 мая, время пока не известно", - написал он на своей странице в ВКонтакте.
Виктор Бабанин родился 18 февраля 1963 года в Джанкое. После окончания джанкойской школы №6 поступил в Крымское художественное училище имени Самокиша.
Первой мастерской художника стал родной дом, где в 15 лет он стал писать картины – после того, как побывал в феодосийской галерее Айвазовского.
С 1984 года был участником и организатором выставок современного искусства. Член Союза писателей России, Белоруссии, Украины.
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