https://crimea.ria.ru/20230410/umer-muzykant-gruppy-abba-1128088624.html
Умер музыкант группы ABBA
Умер музыкант группы ABBA - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Умер музыкант группы ABBA
Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T12:26
2023-04-10T12:26
2023-04-10T12:31
в мире
культура
утраты
общество
музыка
новости
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d2cae8acd5fe9e752361f4956ec4d05.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание Metro.Карьера Велландера началась еще в детстве, когда он стал играть на гитаре в музыкальных коллективах в своем родном городе Нора.Со знаменитым шведским коллективом стал сотрудничать в 1974 году. При его участии были записаны 24 песни и восемь альбомов группы. В их числе - Voyager, вышедший в 2021 году. Кроме того, музыкант выступал и с другими шведскими группами, а также выпускал сольные пластинки. Собственный дебютный альбом вышел в 1981 году.В 2007 году Велландер работал над саундтреком к фильму Mamma Mia! фильм с Мерил Стрип и Амандой Сейфрид в главных ролях.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - СМИУмер певец Пьер НарциссСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"
https://crimea.ria.ru/20220927/umer-boris-moiseev-1124641878.html
швеция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4c634bfcb5908e215c9ecfa6a0e61a0d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, культура, утраты, общество, музыка, новости, швеция
Умер музыкант группы ABBA
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
12:26 10.04.2023 (обновлено: 12:31 10.04.2023)