Рейтинг@Mail.ru
Умер музыкант группы ABBA - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230410/umer-muzykant-gruppy-abba-1128088624.html
Умер музыкант группы ABBA
Умер музыкант группы ABBA - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Умер музыкант группы ABBA
Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T12:26
2023-04-10T12:31
в мире
культура
утраты
общество
музыка
новости
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d2cae8acd5fe9e752361f4956ec4d05.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание Metro.Карьера Велландера началась еще в детстве, когда он стал играть на гитаре в музыкальных коллективах в своем родном городе Нора.Со знаменитым шведским коллективом стал сотрудничать в 1974 году. При его участии были записаны 24 песни и восемь альбомов группы. В их числе - Voyager, вышедший в 2021 году. Кроме того, музыкант выступал и с другими шведскими группами, а также выпускал сольные пластинки. Собственный дебютный альбом вышел в 1981 году.В 2007 году Велландер работал над саундтреком к фильму Mamma Mia! фильм с Мерил Стрип и Амандой Сейфрид в главных ролях.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - СМИУмер певец Пьер НарциссСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"
https://crimea.ria.ru/20220927/umer-boris-moiseev-1124641878.html
швеция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4c634bfcb5908e215c9ecfa6a0e61a0d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, культура, утраты, общество, музыка, новости, швеция
Умер музыкант группы ABBA

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

12:26 10.04.2023 (обновлено: 12:31 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча в руках
Свеча в руках - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание Metro.
"С неописуемой печалью мы должны сообщить о том, что наш любимый Лассе уснул. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", – говорится в сообщении семьи музыканта.
Карьера Велландера началась еще в детстве, когда он стал играть на гитаре в музыкальных коллективах в своем родном городе Нора.
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября 2022, 16:44
Умер Борис Моисеев
Со знаменитым шведским коллективом стал сотрудничать в 1974 году. При его участии были записаны 24 песни и восемь альбомов группы. В их числе - Voyager, вышедший в 2021 году. Кроме того, музыкант выступал и с другими шведскими группами, а также выпускал сольные пластинки. Собственный дебютный альбом вышел в 1981 году.
В 2007 году Велландер работал над саундтреком к фильму Mamma Mia! фильм с Мерил Стрип и Амандой Сейфрид в главных ролях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - СМИ
Умер певец Пьер Нарцисс
Скончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"
В миреКультураУтратыОбществоМузыкаНовостиШвеция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Паромы вновь курсируют через Керченский пролив
13:53Ждать ли пасхального перемирия на Украине
13:32Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену
13:18Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
13:12ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшие
12:49На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
12:26Умер музыкант группы ABBA
12:13Клиенты РНКБ в I квартале оформили 25 тысяч виртуальных карт
12:12120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
12:01На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
11:43Стрельба на востоке Крыма – в Ленинском районе пройдут учения Росгвардии
11:27Туман остановил работу Керченской паромной переправы
11:19Новые случаи и смерти: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:09На Кубани изъяли две тонны нелегального пива
10:49Шторм в Керченском проливе: как работают паромы
10:40700 кг кокаина: ФСБ накрыла международный наркокартель
10:13Утечка документов Пентагона: шпионаж за Зеленским и новые планы ВСУ
10:02Что кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог
09:08Более 20 улиц Симферополя остались без света
08:44Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
Лента новостейМолния