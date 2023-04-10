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Умер музыкант группы ABBA

Умер музыкант группы ABBA - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Умер музыкант группы ABBA

Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T12:26

2023-04-10T12:26

2023-04-10T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает издание Metro.Карьера Велландера началась еще в детстве, когда он стал играть на гитаре в музыкальных коллективах в своем родном городе Нора.Со знаменитым шведским коллективом стал сотрудничать в 1974 году. При его участии были записаны 24 песни и восемь альбомов группы. В их числе - Voyager, вышедший в 2021 году. Кроме того, музыкант выступал и с другими шведскими группами, а также выпускал сольные пластинки. Собственный дебютный альбом вышел в 1981 году.В 2007 году Велландер работал над саундтреком к фильму Mamma Mia! фильм с Мерил Стрип и Амандой Сейфрид в главных ролях.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - СМИУмер певец Пьер НарциссСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"

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в мире, культура, утраты, общество, музыка, новости, швеция