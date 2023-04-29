https://crimea.ria.ru/20230429/umer-akter-i-televeduschiy-sergey-kolesnikov-1128437317.html

Умер актер и телеведущий Сергей Колесников

Умер актер и телеведущий Сергей Колесников - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Умер актер и телеведущий Сергей Колесников

Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила его супруга, актриса Мария... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T14:08

2023-04-29T14:08

2023-04-29T14:08

утраты

кино

культура

россия

общество

новости

сергей колесников

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128437201_0:185:1265:897_1920x0_80_0_0_f1095ca26ebd80a0fea27e4bae053475.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила его супруга, актриса Мария Великанова.По ее словам, актер скончался сегодня утром. Вероятной причиной она назвала инфаркт или инсульт. Время и место прощания пока не определены.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в постановке "Жизнь Галилея" Бертольта Брехта. Играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.Стал знаменит после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Также актер снимался в фильмах "Крепкий орешек — 5", "Черное море", "Замерзшие души" и других.Сергей Колесников работал на телевидении. С мая 2006 года по октябрь 2012 года вел программу "Фазенда" на Первом канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер музыкант группы ABBAСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"Умер Борис Моисеев

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, кино, культура, россия, общество, новости, сергей колесников, театр