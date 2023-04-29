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Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
Умер актер и телеведущий Сергей Колесников - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила его супруга, актриса Мария... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T14:08
2023-04-29T14:08
2023-04-29T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила его супруга, актриса Мария Великанова.По ее словам, актер скончался сегодня утром. Вероятной причиной она назвала инфаркт или инсульт. Время и место прощания пока не определены.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в постановке "Жизнь Галилея" Бертольта Брехта. Играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.Стал знаменит после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Также актер снимался в фильмах "Крепкий орешек — 5", "Черное море", "Замерзшие души" и других.Сергей Колесников работал на телевидении. С мая 2006 года по октябрь 2012 года вел программу "Фазенда" на Первом канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер музыкант группы ABBAСкончался известный советский актер из фильма "Сердца трех"Умер Борис Моисеев
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утраты, кино, культура, россия, общество, новости, сергей колесников, театр
Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
Актер театра и кино Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила его супруга, актриса Мария Великанова.
По ее словам, актер скончался сегодня утром. Вероятной причиной она назвала инфаркт или инсульт. Время и место прощания пока не определены.
Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в постановке "Жизнь Галилея" Бертольта Брехта. Играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.
Стал знаменит после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Также актер снимался в фильмах "Крепкий орешек — 5", "Черное море", "Замерзшие души" и других.
Сергей Колесников работал на телевидении. С мая 2006 года по октябрь 2012 года вел программу "Фазенда" на Первом канале.
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