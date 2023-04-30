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Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания

Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания

На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T20:30

2023-04-30T20:30

2023-04-30T21:22

фото

утраты

россия

модельер вячеслав зайцев

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На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира". Одни из ярких моментов его творческой жизни - в фотоленте РИА Новости Крым.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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