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Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания
Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания
На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T20:30
2023-04-30T21:22
фото
утраты
россия
модельер вячеслав зайцев
культура
мода
общество
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На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира". Одни из ярких моментов его творческой жизни - в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
фото, фото, утраты, россия, модельер вячеслав зайцев, культура, мода, общество
Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания

Фоторепортаж о жизни легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева

20:30 30.04.2023 (обновлено: 21:22 30.04.2023)
 
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© РИА Новости . Alexander Makarov / Перейти в фотобанк

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев во время работы в должности художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды в Москве. Работа над эскизами новой коллекции.

Художник-модельер Вячеслав Зайцев во время работы над эскизами новой коллекции в Москве
1 из 12

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев во время работы в должности художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды в Москве. Работа над эскизами новой коллекции.

© РИА Новости . Alexander Makarov
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© РИА Новости . Sergey Subbotin / Перейти в фотобанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала "Московский стиль".
Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала Московский стиль
2 из 12
Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала "Московский стиль".
© РИА Новости . Sergey Subbotin
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© AP Photo Pavel Golovkin

Модели демонстрируют творения российского дизайнера Вячеслава Зайцева во время Недели моды в Москве в 2018 году.

Показ коллекции модельера Вячеслава Зайцева в рамках Недели моды в Москве
3 из 12

Модели демонстрируют творения российского дизайнера Вячеслава Зайцева во время Недели моды в Москве в 2018 году.

© AP Photo Pavel Golovkin
© РИА Новости . Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Дома моды, модельер Вячеслав Зайцев (слева) с манекенщицей (справа) перед показом моделей.
Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицей перед показом моделей
4 из 12
Художественный руководитель Дома моды, модельер Вячеслав Зайцев (слева) с манекенщицей (справа) перед показом моделей.
© РИА Новости . Dmitryi Donskoy
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© РИА Новости . Jurchenko / Перейти в фотобанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев.
Художник-модельер Вячеслав Зайцев
5 из 12
Художник-модельер Вячеслав Зайцев.
© РИА Новости . Jurchenko
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© РИА Новости . Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанкХудожник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев занимается подготовкой к показу моделей одежды.
Руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев
6 из 12
Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев занимается подготовкой к показу моделей одежды.
© РИА Новости . Dmitryi Donskoy
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© РИА Новости . Evgenya Novozhenina / Перейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера SLAVA ZAITSEV при участии марки YeZ by YEGORZAITSEV в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ "Манеж" в Москве.
Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера SLAVA ZAITSEV в Москве
7 из 12
Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера SLAVA ZAITSEV при участии марки YeZ by YEGORZAITSEV в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ "Манеж" в Москве.
© РИА Новости . Evgenya Novozhenina
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© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкМодельер Вячеслав Зайцев в Конгресс-центре World Trade Center Moscow во время показа своей новой коллекции в рамках открытия Russian Fashion Week.
Модельер Вячеслав Зайцев в Конгресс-центре World Trade Center Moscow во время открытия Russian Fashion Week
8 из 12
Модельер Вячеслав Зайцев в Конгресс-центре World Trade Center Moscow во время показа своей новой коллекции в рамках открытия Russian Fashion Week.
© РИА Новости . Ilya Pitalev
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© AP Photo Pavel Golovkin

Показ моделей дизайнера Вячеслава Зайцева во время Недели моды в Москве.

Показ коллекции модельера Вячеслава Зайцева в рамках Недели моды в Москве
9 из 12

Показ моделей дизайнера Вячеслава Зайцева во время Недели моды в Москве.

© AP Photo Pavel Golovkin
© РИА Новости . Vladimir Rodionov / Перейти в фотобанкПребывание в СССР делегации французской общественности. Художник-модельер, руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев во время встречи с членами делегации.
Пребывание в СССР делегации французской общественности
10 из 12
Пребывание в СССР делегации французской общественности. Художник-модельер, руководитель Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев во время встречи с членами делегации.
© РИА Новости . Vladimir Rodionov
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© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции Дома моды Slava Zaitsev в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Дома моды Slava Zaitsev в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11 из 12
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Дома моды Slava Zaitsev в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости . Ekaterina Chesnokova
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Anton Denisov / Перейти в фотобанкПоказ новой коллекции модельера Вячеслава Зайцева "Русский модерн. III тысячелетие", посвященной столетию знаменитых дягилевских "Русских сезонов" в Париже. Показ состоялся в Конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне в рамках Russian Fashion Week/Российская Неделя моды сезона осень-зима 2009/2010.
Показ новой коллекции модельера Вячеслава Зайцева Русский модерн. III тысячелетие
12 из 12
Показ новой коллекции модельера Вячеслава Зайцева "Русский модерн. III тысячелетие", посвященной столетию знаменитых дягилевских "Русских сезонов" в Париже. Показ состоялся в Конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне в рамках Russian Fashion Week/Российская Неделя моды сезона осень-зима 2009/2010.
© РИА Новости . Anton Denisov
Перейти в фотобанк
На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира".
Одни из ярких моментов его творческой жизни - в фотоленте РИА Новости Крым.
 
ФотоУтратыРоссияМодельер Вячеслав ЗайцевКультураМодаОбщество
 
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