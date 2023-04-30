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Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания
Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания
На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T20:30
2023-04-30T20:30
2023-04-30T21:22
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модельер вячеслав зайцев
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На 86-м году жизни умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он был первым из российских кутюрье, кому предоставили право показывать свои модели в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира". Одни из ярких моментов его творческой жизни - в фотоленте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, утраты, россия, модельер вячеслав зайцев, культура, мода, общество
Легендарный Зайцев: от начала карьеры до всемирного признания
Фоторепортаж о жизни легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева
20:30 30.04.2023 (обновлено: 21:22 30.04.2023)