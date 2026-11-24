https://crimea.ria.ru/20261124/nad-sevastopolem-za-sutki-sbili-dva-vrazheskikh-bespilotnika-1161329522.html
Над Севастополем за сутки сбили два вражеских беспилотника
Над Севастополем за сутки сбили два вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Над Севастополем за сутки сбили два вражеских беспилотника
В течение суток российские военные уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T10:45
2026-11-24T10:45
2026-11-24T10:45
новости севастополя
севастополь
новости крыма
крым
михаил развожаев
пво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В течение суток российские военные уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что люди в результате атак не пострадали. Городская инфраструктура также не повреждена.23 ноября Михаил Развожаев сообщил, что за минувшую неделю силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) ликвидировали над Севастополем 17 вражеских беспилотников.Также в течение ночи российские силы ПВО ликвидировали 699 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиковРасчет "Ланцета" уничтожил семь вражеских ЗРК в Запорожской области Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем за сутки сбили два вражеских беспилотника
Над Севастополем сбили два вражеских беспилотника за прошедшие сутки