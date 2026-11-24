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Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов
Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов
Житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T10:54
2026-11-24T10:54
2026-11-24T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, мужчина, являясь противником специальной военной операции, вступил в переписку с представителем службы безопасности Украины и установил сотрудничество с вражеской спецслужбой.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Крыма.Накануне центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму мужчины, который по заданию Киева шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФВ Крыму поймали шпиона СБУЗа попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, госизмена
Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов
Жителя Крыма будут судить за передачу Украине координат военных объектов на полуострове