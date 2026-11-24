https://crimea.ria.ru/20261124/krymchanina-budut-sudit-za-peredachu-kievu-koordinat-voennykh-obektov-1161330419.html

Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов

Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Крымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов

Житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T10:54

2026-11-24T10:54

2026-11-24T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом за передачу противнику координат военных объектов на полуострове и хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, мужчина, являясь противником специальной военной операции, вступил в переписку с представителем службы безопасности Украины и установил сотрудничество с вражеской спецслужбой.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Крыма.Накануне центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму мужчины, который по заданию Киева шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФВ Крыму поймали шпиона СБУЗа попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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