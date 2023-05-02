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Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным
Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным
Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дома моды Юдашкина... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T20:46
2023-05-02T20:47
валентин юдашкин
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дома моды Юдашкина пишет РИА Новости.Известный российский модельер Валентин Юдашкин умер после продолжительной болезни во вторник. Ему было 59 лет. Модельер родился 14 октября 1963 года в Московской области. Свою первую коллекцию модельер создал в 1987 году. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды.Собственный дом моды, со статусом официального члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, модельер открыл в 1993 году. Среди проектов — коллекции для олимпийской сборной России, униформа для летного состава компании Aeroflot airline, парадная униформа для российской армии, коллекция одежды совместно с маркой Disney, капсульная коллекции для Центра амурского тигра.Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен российских орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством IV степени.
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валентин юдашкин, культура, мода, утраты, россия, москва, общество, новости
Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным

Прощание с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве

20:46 02.05.2023 (обновлено: 20:47 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкРоссийский модельер Валентин Юдашкин на презентации своей коллекции
Российский модельер Валентин Юдашкин на презентации своей коллекции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дома моды Юдашкина пишет РИА Новости.
"Церемония прощания с Валентином Абрамовичем Юдашкиным пройдет 6 мая в 11.00 на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.
Известный российский модельер Валентин Юдашкин умер после продолжительной болезни во вторник. Ему было 59 лет. Модельер родился 14 октября 1963 года в Московской области. Свою первую коллекцию модельер создал в 1987 году. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды.
Московский художник-модельер Валентин Юдашкин с моделями - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
13:59Фотоленты
Модельер с мировым именем: жизнь Валентина Юдашкина в 12 фотоснимкахУшел из жизни Валентин Юдашкин. Судьба нанесла российской моде двойной удар: за два дня до этого не стало Вячеслава Зайцева. Яркие моменты жизни всемирно известного кутюрье - в фотоленте РИА Новости Крым.
Собственный дом моды, со статусом официального члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, модельер открыл в 1993 году. Среди проектов — коллекции для олимпийской сборной России, униформа для летного состава компании Aeroflot airline, парадная униформа для российской армии, коллекция одежды совместно с маркой Disney, капсульная коллекции для Центра амурского тигра.
Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен российских орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством IV степени.
Валентин ЮдашкинКультураМодаУтратыРоссияМоскваОбществоНовости
 
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