https://crimea.ria.ru/20230502/stala-izvestna-data-proschaniya-s-valentinom-yudashkinym-1128493977.html

Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным

Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дома моды Юдашкина... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T20:46

2023-05-02T20:46

2023-05-02T20:47

валентин юдашкин

культура

мода

утраты

россия

москва

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128478402_0:430:2116:1620_1920x0_80_0_0_784657f02462b0b4111e5f2eb8654797.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дома моды Юдашкина пишет РИА Новости.Известный российский модельер Валентин Юдашкин умер после продолжительной болезни во вторник. Ему было 59 лет. Модельер родился 14 октября 1963 года в Московской области. Свою первую коллекцию модельер создал в 1987 году. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды.Собственный дом моды, со статусом официального члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, модельер открыл в 1993 году. Среди проектов — коллекции для олимпийской сборной России, униформа для летного состава компании Aeroflot airline, парадная униформа для российской армии, коллекция одежды совместно с маркой Disney, капсульная коллекции для Центра амурского тигра.Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен российских орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством IV степени.

https://crimea.ria.ru/20230502/1128478219.html

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин юдашкин, культура, мода, утраты, россия, москва, общество, новости