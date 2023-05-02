Стала известна дата прощания с Валентином Юдашкиным
Прощание с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве
20:46 02.05.2023 (обновлено: 20:47 02.05.2023)
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкРоссийский модельер Валентин Юдашкин на презентации своей коллекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дома моды Юдашкина пишет РИА Новости.
"Церемония прощания с Валентином Абрамовичем Юдашкиным пройдет 6 мая в 11.00 на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.
Известный российский модельер Валентин Юдашкин умер после продолжительной болезни во вторник. Ему было 59 лет. Модельер родился 14 октября 1963 года в Московской области. Свою первую коллекцию модельер создал в 1987 году. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды.
Собственный дом моды, со статусом официального члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, модельер открыл в 1993 году. Среди проектов — коллекции для олимпийской сборной России, униформа для летного состава компании Aeroflot airline, парадная униформа для российской армии, коллекция одежды совместно с маркой Disney, капсульная коллекции для Центра амурского тигра.
Юдашкин — заслуженный деятель искусств России, народный художник России, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен российских орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством IV степени.